〈碩天法說〉下半年營運向上 訂單能見度達明年上半年

不斷電電源系統 (UPS) 品牌商碩天 (3617-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望下半年，公司表示，在 UPS、資料中心電源雙動能助攻下，營運可望持續增溫，訂單能見度也已看到明年上半年，同時產品持續漲價，未來獲利可望逐步向上。

碩天認為，目前五大主力產品中， UPS 需求仍強勁，資料中心電源管理產品持續拓展市占率，加上高階產品銷售提升，後市展望樂觀；可攜式電源轉換器產品因零售端目前需求較弱，而明年各大業務可望維持成長，沒有衰退壓力。

碩天上半年五大產品中 UPS 營收比重 56%，資料中心電源管理產品比重 23%，年增 3 個百分點，電源保護與管理設備 15%、可攜式電源 4%，其他則占 2%。若以通路區分，經銷通路比重 60%、零售通路 24%、OEM/ODM 服務 9%，電信商 7%。

碩天主要銷售已北美為主，公司指出，近期北美零售端需求有放緩跡象，主因零售商目前庫存水位高，降低消費性 UPS 產品拉貨意願，相對商用、基礎建設 UPS 產品需求變保持強勁。

獲利方面，碩天指出，4 月起迄今持續向客戶漲價，毛利率也陸續開始反映，加上第三季航運成本壓力放緩，未來回到 4 成目標明確。至於明年是否能上看 45% 水準，公司表示，隨著公司議價能力提升，都有助於未來帶動公司毛利向上增加。

碩天進一步解釋，除了產品漲價以外，近年持續將產能外移至東南亞逐步減少美中關稅造成的成本壓力，另外，近期零售通路產品消受減少、高毛利產品增加，產品組合優化也幫助毛利向上。