〈台灣大搶人才〉集團今年將招募千人 祭百萬年薪

台灣大 (3045-TW) 繼宣布員工起薪增幅逾 7% 後，也祭出 HIPO 疾行軍招募計畫，強調「百萬年薪不是夢」尋找潛在優秀人才，總經理林之晨今 (25) 日表示，集團今年預計要招募 500-1000 名人才。

林之晨表示，不只台灣大集團缺人才，整體產業都面臨人才荒，包括資工科學、數據科學、數位行銷等領域，都是目前集團徵才的對象，今年包含 momo 整個集團，將招募千人。

迎來畢業季，林之晨說，目前徵才對象已經不講求學歷，而是重視「學力」，員工要持續學習，提升能力。此外，公司積極推動跨域交流學習的工作社團，員工每周可以有其他時間到其他部門實習，藉此變成多元人才。

台灣大為尋找程式開發、數據科學領域專才，推出 HIPO 疾行軍招募計畫，由高階主管擔任導師，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金，百萬年薪不是夢。

近期外資報告指出，台灣大頻譜條件相較於競爭對手居於弱勢，加上中華電 (2412-TW) 祭出資費降價，恐連累台灣大整併台灣之星的效應，整體競爭力較弱，調降目標價。

林之晨對此回應，股市有很多分析師，對於各家公司都有好與不好的觀點，至於此外資報告內容，內容不一定完全認同，不過有則改之，沒有的部分就不要犯錯。