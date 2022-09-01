歐元區通膨破表 高盛估歐洲央行9月升息3碼

歐元區周三（31 日）公布的 8 月消費者物價指數（CPI）年增率加速升至歷史新高，華爾街投行高盛上修歐洲央行（ECB）9 月升息幅度預期，從先前的 2 碼（50 個基點）提高至 3 碼（75 個基點），並預估歐元區近期通膨仍有升溫風險。

根據周三數據，歐元區 19 個國家的 8 月調和 CPI 年增幅度達 9.1%，超過經濟學家 9% 的預估中值及前值 8.9%。月增幅度為 0.5%，高於預期的 0.4%，前值為 0.1%。

此外，高盛還指出近期歐元區通膨仍有升溫風險。該投行認為，升息 3 碼的可能性已經上升，歐洲央行管理委員會仍在持續放鷹，這就是個強而有力的訊號，表明大幅升息即將到來。

除高盛之外，北歐銀行（Nordea）、德銀等其他銀行也紛紛表示預估歐洲央行將升息 3 碼。

在歐元區 8 月 CPI 數據公布前，一些歐洲央行管委會委員已公開表示應討論升息逾 2 碼的舉措，而貨幣市場預測升息 3 碼的可能性超過 60%。周三數據公布後，投資人維持押注到年底歐洲央行將升息 166 個基點。

日前荷蘭與德國央行總裁紛紛亮出鷹爪。歐洲央行管委會委員、德國央行總裁 Joachim Nagel 表示，超前升息可以將後續痛苦最小化，對於經濟衰退風險的恐懼心理不應當成為央行推遲升息的因素。

另一名歐洲央行管委會委員、荷蘭央行總裁 Klaas Knot 則呼籲貨幣政策迅速正常化。他認為歐洲央行應該迅速升息，因為在可預見的未來，歐元區通膨可能保持在高處。