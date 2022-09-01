台股ETF規模逾7400億元創新高 高息ETF新兵報到可望再掀存股潮 

台灣投資人瘋 ETF 存股，截至 7 月底，台股 ETF 規模逾 7400 億元創新高，特別是台股高股息 ETF，已從去年的 7 檔增加至 10 檔，看好此商機，群益投信「群益台灣精選高息 ETF 基金」(00919-TW) 已核准募集，不只是關注大市值及流動性佳龍頭標的，更將高息優勢再優化，預定 10 月 4 日展開募集，預計再掀台股存股熱潮。

存股瘋從規模與受益人數字即可得知，統計至 7 月底，台股 ETF 的規模攀升至新高，來到 7409.05 億元，受益人數 369 萬 7922 人則是次高，而進一步觀察最受存股族青睞的台股高息 ETF，也從去年的 7 檔增加至今 10 檔，規模也從去年年底的 1849.44 億至今增加為 2942.03 億，由以上數據顯而易見，台股 ETF 人氣仍然持續暢旺，特別是台股高股息 ETF。

有鑑於此，群益投信發行最新一代進化版真高息台股 ETF「群益台灣精選高息 ETF 基金」，主要追蹤指數是特選臺灣上市上櫃精選高息指數。由於每年台灣所有企業皆需在 5 月 20 日前完成當年度股利宣告，因此「群益台灣精選高息 ETF 基金」追蹤指數訂在每年 5 月底進行第一次指數審核，希望可在第一時間鎖定已宣告股息的高息股，進行指數成份股調整，精準卡位全年高息。

群益投信進一步表示，00919 的第二次指數審核落在 12 月底，篩選當年度前三季已公佈 EPS 成長率高的公司，超前佈署隔年極具股息及股價成長潛力的股票，有效增加息利雙收契機，群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志解釋，此舉因為不是歷史或預估高息，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，可滿足投資人打造穩定現金流的需求。