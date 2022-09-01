美股重點新聞摘要2022年09月01日

今日操盤前瞻

中國 8 月財新製造業 PMI

美國 8 月 ISM 製造業指數、上周失業金數據

美國通知 Nvidia 向中俄停售 H100、A100 晶片 損失恐高達 4 億美元

輝達 (Nvidia) 週三 (31 日) 盤後表示，根據美國政府新的出口規則通知，將停止向中俄兩國銷售旗下 A100 晶片、以及即將推出的 H100 晶片，此舉可能使輝達損失高達 4 億美元，甚至將部分業務遷出中國。同時，超微 (AMD) 也表示已收到美國政府的新的許可要求。閱讀全文...

部分 LTE 和 3G 通訊設備遭控侵權 美法院裁定蘋果 HTC 勝訴

針對部分 LTE 和 3G 通訊設備涉侵害 INVT 專利一案，美國聯邦上訴法院週三 (31 日) 裁定蘋果、HTC 和中興通訊勝訴。閱讀全文...

高通遭 Arm 控吿侵害商標和違反授權合約 業務多元化布局恐遇阻

軟銀集團旗下 IC 設計公司 Arm 周三 (31 日) 以侵害商標權和違反授權協議為由，宣布對高通提起訴訟，恐對後者在個人電腦 (PC) 和筆電的業務布局形成阻礙。閱讀全文...

增產困難！OPEC + 聯合技術委員會下調今明兩年石油供應預期

根據多家外媒周三（31 日）報導，由於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）成員難以實現量產目標，該組織的聯合技術委員會（JTC）收緊對今、明兩年全球石油市場的展望。閱讀全文...