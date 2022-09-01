高通遭Arm控吿侵害商標和違反授權合約 業務多元化布局恐遇阻

軟銀集團旗下 IC 設計公司 Arm 周三 (31 日) 以侵害商標權和違反授權協議為由，宣布對高通提起訴訟，恐對後者在個人電腦 (PC) 和筆電的業務布局形成阻礙。

這起衝突的焦點集中在高通去年與 IC 設計公司 Nuvia 的併購交易。訴訟文件指出，Nuvia 未經 Arm 同意，便將雙方簽訂授權協議下所開發出的技術供高通使用。

Arm 說：「根據高通提出要求的時間和情況，我們發現高通處理器的核心設計可能是基於先前 Nuvia 根據授權協議所開發出的核心設計。」

Arm 表示，因高通試圖在未經 Arm 同意的情況下進行授權移轉，違反協議中的標準限制，且經談判後未能達成解決方案，與 Nuvia 的授權協議已在 2022 年 3 月終止。

高通是全球智慧手機處理器數據機晶片的最大供應商，但與許多半導體公司一樣，高通也相當仰賴 Arm 的技術授權。

消息傳出後，高通 (QCOM-US) 周三盤後股價下跌 1.26%，至每股 130.60 美元。該股今年迄今已跌約 27%。

高通去年 3 月完成 Nuvia 的收購案，交易價值為 14 億美元，除了減少對智慧手機市場的依賴外，也希望藉此強化筆電產品布局，如今卻爆出法律爭端，為高通強化產品佈局的計畫帶來更多難題。