曹興誠恢復中華民國籍 斥6億元訓練300萬名「黑熊勇士」

聯電 (2330-TW)(UMC-US) 前榮譽董事長曹興誠今 (1) 日宣布，恢復中華民國台灣國籍，放棄新加坡國籍，也揭露先前透露捐助的 30 億元資金用途，包括投入 6 億元在 3 年內，訓練出 300 萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」、及資助 4 億元訓練超過 30 萬名民間神射手。

曹興誠表示，自己很興奮恢復了中華民國台灣國籍，從此可和所有勇敢的臺灣同胞站在一起，對抗中共侵略，保衛國土，讓臺灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之鄉。

曹興誠並直言，台灣原住民住在台灣已經超過 4000 年，閩南人住在台灣也超過 350 年，中華民國也已經存在 111 年，而中華人民共和國存在才不過 73 年，台灣怎麼會「自古」就變成中華人民共和國的領土。

曹興誠也揭露先前宣布的 30 億元資金用途，包括兩個行動計劃，第一，要在 3 年內訓練出 300 萬名積極協助區域防衛的民間勇士 (稱為黑熊勇士)，可和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。

另一個計劃是盡速訓練出 30 萬名以上民間的神射手 (稱為保鄉神射)，曹興誠說，這個計劃需協調軍方、警方和各縣市政府，加上民間組織合力推動，若各單位預算暫時不足，將提供 4 億元以排除困難，快速啟動。

曹興誠認為，這兩個計劃可加強防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。台灣無人機、半導體等科技實力若能善加整合，軍民加強合作，加上美國關鍵技術支援，台灣未來絕對具有單獨擊潰共軍來犯實力。

曹興誠說，訓練出 300 萬黑熊勇士和 30 萬保郷神射，及其他許多類似計劃，可在心理與技術上協助台灣年輕人成為抗共保台堅定力量。

