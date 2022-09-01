〈美股盤後〉Fed官員支持明年不降息 美股連四黑、月跌逾4%

聯準會官員再度「放鷹」、台海緊張局勢持續升溫、惠普和 Seagate 下修財測成科技股賣壓導火線，美股主要指數週三 (31 日) 開高後狹幅震盪，尾盤賣壓增強，四大指數連袂收黑，延續第四個交易日跌勢。

美股主指還創下 7 年來最差勁的 8 月份表現，標普 8 月跌幅 4.2%，道瓊月跌達 4.1%，那指則累跌 4.6%。

數據方面，將薪資數據納入考量的新版小非農週三首次亮相，美國 8 月民間部門就業人口共增加 13.2 萬人，遠低於市場預估的增加 30 萬人，較 7 月的 26.8 萬人有所放緩。分析師認為，美國可能正處於一個轉折點，從超負荷的就業成長到正常化水平。

政經方面，聯準會今年已四度升息，總計升幅達 2.25%。市場預期聯準會將在 9 月會議上連續第三次升息 0.75 %，並預計將在 2023 年秋季開始降息。

不過，今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三表態，聯準會需要在明年年初之前將利率升至 4% 以上，並保持高水位一段時間，預估聯準會至少在 2023 年底前都不會降息。

地緣政治方面，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台海局勢緊張，美中關係急轉直下，外界擔憂可能在 11 月登場的拜習會將破局，然而，美國白宮國安會發言人柯比 (John Kirby) 週三表示，雙方仍持續就日期及地點積極安排相關工作。

中國當局正多次派遣無人機侵擾金門、連江等外島，台灣軍方以發射信號彈警示並實施防衛射擊驅離。

而美國國會參眾兩院將在 9 月開始審議《2022 台灣政策法案》(The Taiwan Policy Act of 2022)，涵蓋全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等重大議題，台灣政府正密切與美國參議院外委會保持聯繫，持續關注法案發展。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.01 億例，死亡數突破 648 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 125 億劑疫苗。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 宣布批准針對 omicron BA.5 子變種病毒的新冠疫苗加強劑，為今年秋冬的新一波感染高峰預做準備。

週三 (31 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅通訊服務收紅，材料、非必需消費品和資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.06%；Meta (META-US) 上漲 3.67%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.52%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.57%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 2.22%；Merck (MRK-US) 下跌 1.75%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.72%；安進 (AMGN-US) 漲 0.49%；高盛 (GS-US) 漲 0.47%。

費半成分股普遍收低。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.42%；AMD (AMD-US) 下跌 2.38%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.48%；美光 (MU-US) 漲 0.41%；高通 (QCOM-US) 跌 1.04%； 英特爾 (INTC-US) 下跌 1.05%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.92%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.68%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.97%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.06% 至每股 157.22 美元。隨著蘋果秋季發表會即將到來，美國銀行分析師建議，投資人可以關注產品、定價和時間安排等三大重點，另外，分析師提醒，蘋果股價通常在發布會後下滑，不過價格也通常會在發布會後 30 天到 60 天恢復。

惠普 (HPQ-US) 暴跌 7.74% 至每股 28.71 美元。 受消費性個人電腦 (PC) 需求下滑拖累，惠普週二盤後公布第三季營收下滑且未達預期，惠普還下修全年獲利展望，主因是看壞消費性需求，並警告需求放緩情況正在蔓延至商用領域。

硬碟機大廠希捷科技 (Seagate Technology) (STX-US) 下跌 3.54% 至每股 66.96 美元。 希捷科技以惡化的宏觀經濟為由，下修截至 9 月 30 日季度財測，該公司預計調整後的每股純益將遠低於其早前預估的每股 1.20 美元至 1.60 美元，營收也從此前預估的 25 億美元，大幅下修至 21 億美元。

經濟數據

美國 8 月 ADP 就業人數報 13.2 萬人，預估 28.8 萬，前值 26.8 萬

美國 8 月芝加哥 PMI 報 52.2，預期 52.0，前值 52.1

華爾街分析

Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示：「聯準會最關心的就是升息以降低通膨，就其激進程度而言，這一切都取決於數據。現在市場震盪中，波動很大，投資人擔心這些反彈只是熊市反彈，還擔心股市可能跌至新低。」

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「9 月份通常是一年中最糟糕的月份，是一年中唯一一個下跌次數多於上漲次數的月份，因此今年可能驗應 9 月魔咒。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主