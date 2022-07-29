拜習同意安排面對面峰會 可能G20峰會期間舉行

多家外媒引述消息人士報導，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，雙方就台灣議題進行直接且坦誠的對話，未談及關稅議題，會後兩人同意安排首次面對面峰會，外界猜測可能在今年 11 月 G20 峰會期間舉行。

美中元首週四 (28 日) 舉行通話會議，這是拜登上任一年半以來，兩人第五度會談。

拜習同意安排面對面峰會 (圖片：AFP)

一名匿名的美國官員透露：「拜登總統和習主席就台灣議題進行直接且坦誠的對談，雙方討論面對面會談的價值，並同意讓其團隊跟進，以找到雙方都同意的會面時間。」

目前拜習面對面峰會的舉行時間和地點尚未敲定，但外界猜測拜習親會地點可能選在今年 11 月印尼舉行 G20 峰會，若成行，這有望成為拜登上任來，美中元首的首度面對面峰會。

拜登和習近平週四通話共持續 2 小時 17 分鐘，聚焦台海議題、烏俄戰爭和美中合作競爭等一系列議題。

儘管外界認為拜登政府很快將放寬對中關稅，緩解美國 40 年來最高通膨，但拜登在本次通話未提及削減對部分中國商品關稅的議題。

美國官員指出：「拜登向習近平表達中國傷害美國勞工和家庭的不公平作法的主要擔憂，但他沒有討論可能採取任何的潛在措施。」

美中關係日益緊張的局勢下，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 近期可能率團訪問台灣，美國官員稱：「兩人就台灣議題進行直接且坦誠的」對談。

拜登重申，美方的對台政策不變，美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定的努力。《新華社》引述習近平談話強調，中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，中國政府和人民的立場一以貫之。民意不可違，玩火必自焚。