分析師：蘋果XR設備11月開始量產 LG Innotek顯著受惠

韓媒週三 (31 日) 報導，NH Investment & Securities 分析師 Lee Kyu-ha 發布的一份報告指出，蘋果 XR (延展實境) 設備預計將於今年 11 月開始量產，並在明年第一季推出，而 Meta 新 XR 設備可能會在 2022 年 10 月問世，預估 LG Innotek 等供應大廠將顯著受惠。

Kyu-ha 週三於報告中指出，隨著全球科技巨頭紛紛搶攻 XR 市場，XR 設備市場預料迅速增長。

XR 是延展實境，而虛擬實境 (VR)、擴增實現 (AR)、混合實境 (MR) 都屬於是 XR 的一環，它表示的是一系列虛擬和現實交錯融合的技術總稱，涵蓋範圍更從「完全現實」到「完全虛幻」。

蘋果首款 AR/MR 頭戴式裝置有望於明年推出，目前蘋果已在世界各地悄悄搶先註冊 AR/VR 裝置商標「Reality」，包括「Reality One」、「Reality Pro」、「Reality Processor」等，蘋果此舉無疑是篤定加入 XR 戰場。此外，Meta 新 XR 設備 Meta Quest Pro 可能會在 2022 年 10 月推出。

蘋果篤定加入 XR 戰場 (圖片：AFP)

如同天風國際分析師郭明錤等多家分析師的研判，Kyu-ha 認為，蘋果 XR 產品量產似乎迫在眉睫，因此極有可能在明年第一季發布，初期生產量要達到幾十萬台，但如果實際需求超出預期，這個數量幾乎肯定會增加。

Kyu-ha 還認為，蘋果 (AAPL-US) 將為首款 XR 設備設定高性能的標準，在硬體方面，這款新品預計將採用 3,000 ppi 顯示的 OLEDoS 面板、16GB DRAM、2 個 M1 Soc 和約 13 個光學模組，重量估計在 150-200 克，價格預計在 2500 ~ 3000 美元之間。

Lee Kyu-ha 研判，LG Innotek (011070-KR) 和 Newplex 將直接受惠，潛在受惠公司有 LG Display (034220-KR)、三星電機 (009150-KR)、Innox Advanced Materials (272290-KR)、APS Holdings (054620-KR) 和 Sunic System (171090-KR)。