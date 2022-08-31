〈房產〉8月七都房市交易量 月增1%

房仲業台灣房屋集團統計內部成交資料顯示，8 月台灣七都房市交易量較 7 月微增 1%，價格增 0.7%；與去年同期相比，全台七都整體交易量年減 4.1%，價年增 9.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年民眾觀念進步開明，民俗月對帶看量和購屋意願影響不大，而近月交易量縮，主要是因立院新會期開議後，平均地權條例修法可能再度成為焦點，對房市交易帶來變數，購屋族多少抱著觀望心態，出價也相對理性保守，導致交易放緩。

不過，也因為預售市場受修法利空干擾，部分自住買方則轉向新成屋市場，反倒彌補了部分觀望買氣，且大樓產品交易量增的情況下，本月成屋市場均價也略有提高，但整體而言房價變化有限，估計待平均地權條例修法底定，年底傳統購屋潮或許可望再現買氣。

而其中新竹縣市是 8 月最大交易量增區，月增 10.4%，張旭嵐指出，新竹市不僅預售市場熱，成屋市場也供不應求，主要因為園區持續有新廠進駐的利多，包括聯發科 (2454-TW) 簽下竹北高鐵特區的「新竹專二地上權案」，預計 2027 年完工；智邦 (2345-TW)、緯創 (3231-TW) 等科技大廠也將進駐竹北 AI 智慧園區，科技新貴自住需求盤堅，預售市場價格又過高，買氣延燒到成屋市場，不僅竹北，周邊新埔、寶山、竹東和芎林，交易也相當熱絡。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據中央大學台灣經濟發展研究中心調查發佈 8 月消費者信心指數「購買房地產時機」指標為 103.5 點，與上月調查結果 103.3 相較、上升 0.2 點，終結連 4 個月跌勢，顯見民眾對房地產購買信心意願止跌回升，雖然回升幅度有限，顯示消費者對於購買房地產市場仍保持樂觀態度，只是信心程度較弱，但長期仍看好不動產潛力。

江怡慧分析，8 月交易量微增，不排除與「疫情走向常態化」、「疫苗施打普及化」以及「物價膨脹壓力化」，增強民眾對不動產抗通膨信心，因而使得上季遞延的購屋客日漸浮出「購屋需求剛性化」。