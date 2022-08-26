〈房產〉封閉式社區及捷運宅 成疫情下購屋族關注焦點

受疫情影響，包括封閉式社區及交通便利的捷運宅，都是購屋民眾關注重點。房仲業者根據本身網路物件 7 月點閱資料統計顯示，包括汐止「瓏山林」及新店的「美河市」都是焦點；值得注意的是，過往較不常見的淡水地區，也有三處社區上榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「瓏山林」一直是雙北熱門社區的常勝軍，該社區周遭開發密度低、環境清幽，是許多注重隱私、生活環境的購屋者絕佳選項之一。「瓏山林」雖位居新北市，但過內溝溪就能進入台北市內湖區，往南有東湖生活圈，開車 10 分鐘內也能抵達內湖，生活機能仍屬完善。

「瓏山林」也因地理位置較遠離區域中心，在房價上也有優勢。根據實價登錄資料，「瓏山林」近一年住宅平均單價為 21.8 萬元，僅有汐止區近一年平均單價 32.8 萬元的 6-7 折，也是本次統計前 10 名榜單中，唯一社區平均單價比行政區平均單價來得低的社區。

但陳金萍提醒，「瓏山林」社區雖然平均單價較低，但是社區內多為透天、大坪數物件，因此房屋總價仍高。根據實價登錄資訊，「瓏山林」社區近一年平均住宅總價也有 2000 萬元以上水準，消費者需特別注意。

新店美河市社區。(鉅亨網記者張欽發攝)

2-6 名的熱門點閱社區，則由新店和板橋的社區所包辦。陳金萍指出，新店的「美河市」、「玉上園」、「寶徠花園」，以及板橋的「新巨蛋」、「巨蛋」、「超級 F1」，也都是雙北熱門社區常客，而這六所社區的共通點都是交通便利、生活機能完善。新店「美河市」及板橋「新巨蛋」分別是小碧潭站與新埔站的捷運共構宅，擁有出站即到家的高度便利性。

至於 7-10 名上榜的淡水熱門社區，則呈現出住宅的景觀優勢。位於竹圍生活圈的「南加州」社區，區域內除了有馬偕醫院、中大型量販店等完整生活機能外，該社區亦有淡水河景、遠眺觀音山的景觀。而淡水「萬通 2011」更是 7 月新北市熱門社區中少數上榜的景觀宅。

陳金萍表示，「萬通 2011」社區位於小坪頂，為 29 層樓的豪宅社區，主打山河景觀，大屯山、觀音山、淡水河、台北港盡收眼底，視野絕佳。然而陳金萍提醒，該社區因地處山區，生活機能相對不便。近一年來該社區交易量不多，成交價格也有下修狀況，可能也是「萬通 2011」社區點閱量高的因素之一。