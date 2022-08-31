〈房產〉貨幣緊縮+兩岸關係緊張 永慶：8月全台房市交易年減34%

通膨居高不下，全球貨幣緊縮方向確立，衝擊全球經濟與金融市場表現，加上近期兩岸關係緊張，及 8 月適逢暑假與民俗月來臨，原本就是購屋淡季，民眾購屋態度轉趨保守觀望，放緩腳步，8 月交易量較 7 月量縮 10%、年減 34%。

永慶指出，就今年整體而言，今年房市量縮格局可說是已大致底定。

根據永慶房產集團統計，8 月房市交易量與 7 月相比，台北量縮 18%，新北減少 11%，桃園量縮 6%，新竹縣市減 7%，台中量縮 10%，台南微增 1%，高雄減少 11%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，7 月在疫情趨緩下，外出消費、用餐人潮明顯增加，有意購屋的民眾看屋、議價也較積極，讓交易量連三降後首度回升。

不過，美聯準會 (Fed) 於 7 月底宣布再度升息 3 碼，全球貨幣緊縮政策持續，引發市場對全球經濟衰退的預期，加上 8 月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，雖民眾看屋意願仍高，但出價保守、考慮期拉長，買賣雙方價格認知難取得共識，讓 8 月交易量表現轉淡。

若與去年 8 月相較，陳金萍表示，全台交易量量縮 34%，其中，台北減少 30%，新北量縮 35%，桃園減少 29%，新竹縣市年減 39% 最多，台中量縮 38%，台南與高雄分別減少 36% 與 37%。

陳金萍指出，去年 8 月疫情明顯降溫，後疫時代遞延買氣出籠，讓交易量大爆發，反觀今年 8 月市況，因全球持續高漲的通膨狀況下，全球積極升息來抑制，持續性的貨幣緊縮讓資金退潮，全球經濟前景恐難樂觀，市場瀰漫保守觀望氛圍，讓今年 8 月全台房市交易呈現年、月雙減市況。

陳金萍提醒，俄烏戰爭未歇、全球通膨壓力持續，為抑制高通膨，Fed 今年 1 至 7 月已升息 9 碼，貨幣政策持續朝緊縮方向進行，市場預期 Fed 鷹派升息的機率高，9 月可能再升息 3 碼，資金退潮狀況恐更為明顯，國內股、匯市也將受衝擊。

陳金萍表示，目前看來，國內經濟擴張動能已逐步趨緩，景氣燈號連 5 綠，且已逼近黃藍燈，經濟景氣變數仍多，加上市場預期國內 9 月再度升息機率高，以及國內疫情有增溫的可能，都是影響房市後市的變數，整體而言，今年房市量縮格局可說是已大致底定。