〈房產〉民眾越買越小 全台Q2購屋坪數寫新低 單價創新高

依最新聯徵中心統計顯示，今年第二季購屋總價已經連續兩季都站上 1200 萬元，雖然未再創高，但主要並非房價修正，而是消費者買的更小，今年第二季平均購屋面積為 43 坪，創下 2009 年聯徵中心統計以來新低，不過平均購屋單價卻創統計以來新高，達每坪 28.3 萬元，反映高房價民眾越買越小。

另外，購屋房貸利率在升息一碼後，第二季也回升到 1.69%，創近九季以來的新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，反映過去一段的房價持續大漲，民眾購屋單價持續走高，但購屋總價並未再創新高，反映出國人平均購屋總價有一個天花板，不過單價創高但總價未創高，背後就是用居住空間換取預算空間，因此購買面積越買越小。

聯徵中心統計資料顯示，今年第二季申請房貸的購屋人，平均購屋總價為 1214 萬元，相當接近歷史新高的 1215 萬元，核貸成數中位數也達 79%，顯見一般購屋人貸款 8 成狀況相當普遍，至於平均貸款利率開始反映央行升息一碼，平均購屋貸款利率為 1.69%，是近 9 季以來的新高。

曾敬德表示，高房價下有幾項趨勢，包括購屋總價居高不下，為降低購屋負擔民眾只能盡量拉高房貸成數，同時利用 30 年期的房貸讓每月的支出負擔減壓，但是已明顯出現越買越貴、越買越小的格局。