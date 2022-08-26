加州通過2035年禁售燃油車規定 全美10多州有望跟進

美國加州主管機關周四 (25 日) 表決通過 2035 年起禁售燃油車的計畫，全美至少 10 多個州將跟進，此舉將加速全美朝電動車轉型的腳步。

加州州長紐松 (Gavin Newson) 最早在 2020 年 9 月宣布這項逐步禁售的計畫，而加州空氣資源委員會 (CARB) 在周四無異議通過相關規定，將從 2026 年開始逐年提高汽車排廢規定，到 2035 年市面上販售的新車，都必須是零排放車輛。

加州此舉將在全美帶來影響，包括紐澤西、紐約、賓州在內，至少 15 個州之前都追隨加州的乾淨汽車法規標準。

加州近年頻頻發生森林野火、乾旱，該州是全美人口最多的州，也是美國汽車文化的中心，燃油車則是加州最大溫室氣體排放來源。

根據新規定，2026 年以前，新販售車輛當中須有 35% 為插電式混合動力車、電動車或氫燃料汽車，該比率到 2030 年將提高到 68%，2035 年達到 100%。但此規定不禁止民眾駕駛原有的燃油車上路，也不禁止燃油車在二手車市的交易。

加州的新規定生效前，仍須經拜登政府批准。前總統川普曾挑戰加州自行設定汽車業空汙規定的權力，目前也有 17 個共和黨州的檢察長對此提出訴訟挑戰。

CARB 主席 Liane Randolph 說，這是加州在乾淨空氣方面最重要的措施之一，將幫助加州在 2040 年以前把汽車和輕型卡車排放的廢氣減少 50%。

汽車創新聯盟 (AAI) 副主席 Steve Douglas 表示，CARB 的規定為汽車歷史上最大規模、也最具變革姓的規定，該組織成員包括通用、福斯、豐田等車商。