〈能源盤後〉OPEC+沒談減產 市場擔憂經濟前景、能源需求 原油大跌5%

由於對經濟前景和能源需求的擔憂，且新聞報導緩解供應緊繃擔憂，原油期貨價格周二 (30 日) 大跌 5% 以上，收在 1 周以上最低點。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5.37 美元或 5.5%，收每桶 91.64 美元，為 WTI 最近月契約自 8 月 22 日以來最低收盤價。

周一 10 月 WTI 原油期貨價格收高 4.2% 至每桶 97.01 美元，為最近月期貨自 7 月 29 日以來最高收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 5.78 美元或 5.5 %，收每桶 99.31 美元，同樣收在 8 月 22 日以來最低點，回吐周一 4.1% 漲幅。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 5.09 美元或近 5%，收每桶 97.84 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

9 月交割的汽油期貨價格大跌 6.4%，收每加侖 2.6944 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 3.8171 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌近 3.2%，收每百萬 Btu 9.042 美元。

市場推動力

堪薩斯城 StoneX 能源團隊分析師周二報告寫道，石油投資者擔心通膨會削弱全球經濟。「全球許多大型經濟體都面臨近兩位數的通膨，引發更積極的升息，這可能會抑制經濟成長並打壓燃料需求。」

周二新聞報導也緩解供應緊繃的擔憂情緒。

OPEC + 代表團之一的消息人士透露，OPEC + 目前沒有討論減產的可能性。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，這消息令周二油價承壓，因為該新聞報導與沙烏地阿拉伯能源部長上周的言論相反，後者暗示 OPEC 考慮減產，當時支撐油價上升。

OPEC+ 下周一將召開會議。

Flynn 指出，周二同樣打壓油價的消息是一家名為伊朗國際的新聞機構的推文。該推文稱伊朗和美國已恢復核子協議，然而，美國國務院發言人稱該報導不實。

周一，利比亞和伊拉克的動盪有助於提振原油價格，且在具影響力的神職人員薩德爾 (Moqtada al-Sadr) 示意退出政壇後，交易者也密切關注伊拉克的抗議活動。

《路透》報導，自周一晚上以來，薩德爾支持者包圍 Basra 附近的 Majnoon 油田，以及每日產能 21 萬桶的 Basrah 煉油廠。然而，報導稱，伊拉克 (OPEC 第二大產油國) 的原油出口目前未受影響。

周一原油價格上漲之際，美股連續兩天暴跌，係因美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五在全球央行年會上的言論令金融市場惴惴不安。原本通膨有見頂跡象而帶動市場熱情，但鮑爾一席話令市場希望破滅。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周美國石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量下降 190 萬桶、汽油供應量下降 130 萬桶以上、蒸餾油供應量下近近 120 萬桶。