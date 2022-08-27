〈能源盤後〉OPEC+減產臆測抵消伊朗核協、Fed升息壓力 原油本周收高

原油期貨價格周五 (26 日) 上漲且本周收高，係因市場對石油生產國組織 (OPEC) 可能減產的臆測，提供石油產業支撐力。

這有助於抵消聯準會 (Fed) 計劃更多升息的跡象所帶來的壓力，因 Fed 升息會提高能源需求放緩的可能性，且伊朗核協議取得進展，最終可能導致全球市場的石油供應量增加。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 54 美分或 0.6%，收每桶 93.06 美元，交易時間走勢在漲跌間波動，FactSet 數據顯示，最近月期貨價格本周收高 2.9%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.65 美元或 1.7%，收每桶 100.99 美元，本周收高 4.4%。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 4 美分或 1.4%，收每加侖 2.8513 美元，本周收低 5.5%。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 6 美分或 1.5%，收每加侖 4.0076 美元，本周收高 8.3%。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 8 美分或 0.8%，收每百萬 Btu 9.296 美元，本周收低 0.4%。

原油推動力

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 可能減產的言論引發看漲情緒，但被 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 描繪的「不熱情情緒」所抵消。

鮑爾直言，Fed 將持續努力降低通膨，直到完成使命，而這場抗擊通膨的戰鬥將令就業和經濟成長付出高昂代價。

鮑爾在演說中強調 Fed 當務之急是讓通膨回落到 2% 目標，這令 9 月會議升息 0.75 個百分點的可能性大增。

「高利率肯定會降低經濟活動，石油消耗量也不例外。」Raj 說。

美國周五公布的經濟數據顯示，在汽油價格下跌之後，7 月衡量美國通膨的一項關鍵數據下降 0.1%。

然而，周五石油上漲且本周收高，因為伊朗核協達成的可能性與 OPEC 可能減產的臆測相互抵消，價格獲得支撐。

德國商銀分析師指出，沙烏地阿拉伯能源部長的評論表明，在 OPEC + 至少進行一些口頭干預的情況下，Brent 原油交易價格不允許跌破每桶 90 美元。

「但 OPEC 內情人士不久後強調，只有在伊朗石油因新簽訂的核協議而重返市場時，才會啟動減產。儘管如此，此語給市場的印象仍是，沙烏地阿拉伯不允許

每桶低於 90 美元的價格。」德國商銀分析報告寫道。