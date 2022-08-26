日賺人民幣8.5億！中國「兩桶油」上半年獲利破紀錄

中國「兩桶油」中國石油 (601857-CN) 、中國海油 (600938-CN) 周四（25 日）同步公佈上半年財報，受惠於國際油價大漲，中國石油獲利創歷來同期最高紀錄，中國海油更飆上歷史新高。

證券時報報導，上半年中國石油營收為人民幣（下同）1.61 兆元，較去年同期激增 34.9%，淨利為 823.91 億元，寫下歷年同期最佳紀錄，暴增 55.3%，日賺 4.55 億元，且自由現金流較一年前增加 892.1 億元。

為回報股東，董事會決定以 6 月 30 日總股本 1,830.2 億股為基數派發股利，每股人民幣 0.20258 元（含適用稅項），股利總額達 370.76 億元。

中國海油上半年營收為 2,023.55 億元，較一年前驟增 84%，淨利 718.87 億元，衝上歷史新高，大增 116%，日賺 3.97 億元。

中國海油董事會決定配發股利，每股 0.70 港元（含稅），創歷史同期新高。按總股本計算，中國海油需派息 333.46 億港元，折合人民幣約 291 億元。

上半年中國海油淨利已超越去年全年淨利，中國石油也逼近去年全年淨利總額。若下半年國際油氣價格漲勢不變，今年「兩桶油」獲利有望更上一層樓。

上半年全球石油市場供需保持「緊平衡」狀態，受烏克蘭危機等地緣政治因素影響，國際原油價格持續震蕩上行，較去年同期大幅攀升。

方正證券認為，就中長期而言，油價將繼續維持在高點，未來 3-5 年能源資源有望處於長景氣周期。從需求端來看，在碳達峰和新舊能源結構尚未全面轉型的背景下，未來 3-5 年原油需求仍有上升空間。

從供給端來看，今年來油價進一步走高，多家國際石油巨頭的資本支出計畫高於 2020 年和 2021 年，但仍低於 2019 年疫情前水準，加上環保政策、ESG 等對企業經營環境帶來的限制，方正證券認為，未來原油產能成長有限。