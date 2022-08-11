房市快速降溫 恐傷及裝修市場 花旗調降勞氏評級

由於擔心房市的快速降溫將打擊家居裝修零售商的需求，勞氏 (Lowe"s)(LOW-US) 的股票被花旗分析師調降評級。

花旗分析師查孔納 (Steven Zaccone) 周四 (11 日) 將勞氏評級從買入調降至中性。

他在給客戶的最新報告中寫道：「由於上半年業績疲弱，我們認為第 2 季同店銷售和每股獲利低於預期，該公司可能調降 2022 財年財測。」「我們認為，投資人可以接受業績未達預期和調降財測，但鑑於房市放緩的負面影響，削減財測後出現紓壓反彈的可能性較小。」

勞氏股價在周四盤前交易中小跌約 2%。

查孔納對勞氏的競爭對手家得寶 (Home Depot)(HD-US) 維持買入評級，但認為短期內對房屋承包裝修商的銷售將保持強勁。與家得寶相較，勞氏的承包商業務影響力要小得多。

他寫道，「我們將評級調降至中性，目標價 205 美元，核心論點是基於更嚴峻的宏觀背景、自助消費放緩、促銷風險上升以及在銷售環境疲軟的情況下難以擴張獲利率。」

在房市持續放緩和股價意外走高情況下，勞氏股票遭降評可能是分析師中的第一次。上個月，在整體大盤反彈帶動下，家得寶和勞氏股價分別上漲 10% 和 8%。

根據美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 的最新數據，在利率上升和房屋擁有成本上升的情況下，6 月成屋銷售量較 5 月下降 5.4%，較一年前下降 14.2%。而 6 月新屋銷售跌至 2 年低點。

此外，勞氏和家得寶的主要客戶主力家庭裝修商也在衰退。全國房屋建商協會 (NAHB) 改造市場指數在第 2 季同比下降了驚人的 10 個百分點。

NAHB 裝修商主席克拉森 (Kurt Clason) 表示，「雖然全美大多數改造商仍對市場持樂觀態度，但越來越多人開始出現放緩的症狀。」