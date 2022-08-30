調查：6月全美房價增速趨緩 但仍較去年上漲18%

根據標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 指數，6 月全美房價較去年同期高出 18%。

這個增速比今年 5 月要慢， 5 月的年增率為 19.9%。10 大城綜合指數上漲 17.4%，低於上月的 19.1%。20 大城綜合指數同比上揚 18.6%，低於 5 月的 20.5%。

在 20 大城中，坦帕、邁阿密和達拉斯 6 月的同比增幅最高，分別成長 35%、33% 和 28.2%。與 5 月的過去 12 個月滾動比較，20 大城中只有一個城市 6 月的房價有更高的漲幅。

標準普爾道瓊指數總經理拉扎拉 (Craig Lazzara) 在新聞稿中寫道，「重要的是要記住，減速和下跌是完全不同的兩件事，房價仍在強勁上漲中。」「6 月所有三項綜合指數的成長率都達到或高於歷史經驗的 95%。事實上，在 2022 年的前 6 個月，全美綜合指數上漲了 10.6%。」

他補充說，在過去 35 年中，只有 4 年的增幅會有如此大。

上周的另一份報告顯示，從 6 月到 7 月，房價下跌 0.77%。根據房貸軟體、數據和分析公司 Black Knight 的數據，這是近 3 年來的首次單月下降。

雖然跌幅看來很小，但這是 2011 年 1 月以來最大的單月房價跌幅。這也是 1991 年以來次差的 7 月表現，僅次於 2010 年 7 月經濟大衰退期間的 0.9% 跌幅。

由於房貸利率上升，房價正在走軟，本已昂貴的房市跌幅更大。幾個月來，新屋和成屋的銷售量都在下降，導致一些經濟學家稱之為房市衰退。

拉札拉說，「我們之前已經注意到，隨著 Fed 提高利率，房貸變得更加昂貴。在收集 6 月數據的同時，這個過程仍在繼續。隨著宏觀經濟環境繼續充滿挑戰，房價很可能會繼續減速。」