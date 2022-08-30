Meta宣布 用戶可於FB、IG同步分享NFT貼文

社交媒體巨頭 Meta(META-US) 宣布，用戶將能在 Facebook 和 Instagram 平台上分享自己的數位收藏品和 NFT。

Meta 在今年 5 月時就曾預告，旗下社交媒體平台上大約 29 億用戶，將能夠共享 NFT。今年 8 月初 Meta 也曾表示，正將其 NFT 計畫擴展到非洲、亞太地區、中東和美洲等 100 個地區。

如今，Meta 宣布表示，擴大支援兩大平台的分享功能。「我們引入了橫跨 Facebook 和 Instagram 分享數位收藏品的能力。人們可以將數位錢包連接到任一應用程式，以便在兩個平台間共享他們的數位收藏品以及 NFT。」

功能推出後，用戶只需在兩個平台中，任選一個連結電子錢包，就可同時在兩個平台發布 NFT。這些 NFT 相關貼文將會是用戶所熟悉的發文，但左下角將會增加一個標示為「數位收藏品」(Digital Collectible) 的標籤。

Meta 新 NFT 共享功能 (圖片：Meta)

Meta 執行長祖克柏曾表示，NFT 有朝一日會在元宇宙發揮作用，舉例來說，用戶可以將虛擬替身 (avatar) 在元宇宙中所穿的衣服鑄造為 NFT，然後帶到不同的地方。

由於宏觀經濟不確定性，廣告需求疲軟環境持續存在， Meta 現金流持續減少，第二季還出現史上首度營收衰退，第三季財測也不慎樂觀，Meta 在本月 10 日宣布首次債券發行中籌集 100 億美元，所得資金將用於庫藏股計畫或元宇宙等投資目的。

根據 Meta 近期委託國際經濟諮詢公司 Analysis Group 的元宇宙白皮書，如果元宇宙技術從 2022 年開始被採用，到 2031 年，元宇宙技術將為全球 GDP 貢獻 3.01 兆美元，其中三分之一 (1.04 兆美元) 來自亞太地區。