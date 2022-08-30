YouTube今年將為日本帶來3500億日元的經濟效益

美國谷歌 (GOOGL-US) 旗下 YouTube 周二 (30 日) 表示，今年 YouTube 將為日本經濟帶來 3500 億日元的經濟效益，大約是去年的 1.5 倍。

該金額除了伴隨影片播放而來的廣告收入和授權費用之外，也包括影片製作所需的攝影和編輯器材的採購支出，以及創作者們在原創商品等的營收。

關於這次 YouTube 提到該平台為日本經濟所帶來的經濟效益，是英國牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 於日本當地，向 3500 名以上的 YouTube 使用者、以及 2000 名以上的創作者實施調查，且針對 YouTube 對於日本國內僱用和 GDP 所帶來的貢獻進行分析之後得到前述結果。

此外，今年 YouTube 為日本當地多帶來約 10 萬個工作機會，比起去年多出 3 成。

根據 YouTube，該平台追蹤人數超過 10 萬人的頻道在日本有 6500 個以上，在一年之間增加了 35%；另外全年獲利超過 100 萬日元的頻道，也較去年增加了 40%。

YouTube 除了廣告收入之外，其他還有打賞功能、以及付費的頻道會員制度等，可讓創作者們有更多的收入來源。

YouTube 的日本市場代表仲條亮子表示，YouTube 是仰賴創作者們提供的影音內容才得以營運，她希望能為日本的創作者生態系統發展作出貢獻。