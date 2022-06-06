Google拒下架YouTube誹謗影片 遭澳洲法院判賠逾千萬元

澳洲法院周一（6 日）裁定，Google 拒絕刪除一名 YouTube 用戶的殘酷、種族歧視、辱罵、破壞名譽的影片，導致當地一名政治人物提前退出政壇，應賠償原告 71 萬 5 千澳元（約 1,514 萬新台幣）。

澳洲聯邦法院表示，巴里拉羅（John Barilaro）出任新南威爾斯州（New South Wales）副州長期間，Google 旗下影片分享平台 YouTube 故意透過兩部誹謗巴里拉羅的影片牟利，該兩部影片自 2020 年上傳以來已有近 80 萬次觀看次數。

法官拉瑞斯（Steve Rares）表示，政治評論員尚克斯（Jordan Shanks）在沒有證據的情況下指責巴里拉羅「貪腐」，且攻擊其義大利血統，行為與仇恨言論無異。

拉瑞斯說，Google 繼續發布這些內容，違反其旨在保護公眾人物免受不公平攻擊的政策，導致巴里拉羅提前退出政壇，對其造成嚴重創傷，Goole 難辭其咎。

尚克斯在 YouTube 上有 62.5 萬名訂閱用戶，在 Meta(FB-US) 的臉書上有 34.6 萬名粉絲，在去年與巴里拉羅已達成和解，此前 Google 與尚克斯被列為共同被告。法官表示，尚克斯需要 YouTube 傳播他的毒藥，Google 卻視而不見反而藉此賺取收入。

Google 發言人對此並未並未回應。

判決結束後，仍有用戶在尚克斯的臉書發文攻擊巴里拉羅，諷刺他終於從 Google 手中分得利益，並稱真相仍未大白，而尚克斯說，在沒有證據的情況下巴里拉羅撤回訴訟，所以不會作證或提供證據。

巴里拉羅則表示，錢從來不是問題，重要的是自己的清白，如今法院已還自己一個公道。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 美股開盤前上漲 1.19%，每股暫報 2,118.00。