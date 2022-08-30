配合推動頻布建 康寧公司投資5億美元在亞利桑納州興建光纜廠

康寧公司 (GLW-US) 周二 (30 日) 宣布計劃在亞利桑納州興建一座全新的光纜製造廠，因為美國政府將撥款 420 億美元將寬頻擴展到數百萬沒有接受服務的美國人。

這家位於亞利桑納州 Gilbert 的新廠預計將於 2024 年開業，這將有助於為美國最大光纖網路提供商 AT&T (T-US) 供貨。

康寧 CEO 維克斯 (Wendell Weeks) 表示，該廠是該公司自 2020 年以來在光纖和光纜領域進行​​的一系列投資中的最新一項，總投資超過 5 億美元，可將康寧的供應能力提高近一倍，並與 AT&T 就其需求進行廣泛談判。

他表示，亞利桑納廠將雇用約 250 名員工，並在需求允許的情況下進行擴建。

他指出，5G 無線網絡、家庭光纖、雲端計算和政府的寬頻投資計劃，正在推動光纖需求的成長。

維克斯說，「我們的工作是滿足國家的要求。」

康寧公司於 2021 年 9 月宣布投資 1.5 億美元在北卡羅來納州興建光纜製造廠。

AT&T 周二也表示，它將把光纖寬頻擴展到亞利桑納州快速發展的 Mesa 地區 10 萬多戶家庭。

AT&T CEO 史坦基 (John Stankey) 表示：「最終，一切都將整合到一個光纖饋電基礎設施上，以應對需求等式。」他補充說，這些趨勢「都源自消費量的大幅增加」。

他表示，預計未來 5 年傳輸量將較當前水平增加 5 倍，「因此需要新的基礎設施來處理這個問題。」

在 2021 年 11 月通過的 1 兆美元基礎建設法案中，美國國會撥出 425 億美元用於各州擴大寬頻基礎設施。據政府和產業估計，估計有 1500 到 1800 萬美國家庭無法使用高速互聯網。

官員們說，聯邦通信委員會 (FCC) 仍必須完成全新的網路地圖，詳細說明缺乏互聯網的區域，而且資金可能要到 2023 年才能發放。