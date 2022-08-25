市場憂經濟衰退拖累油價 沙國、高盛齊喊：別太悲觀

沙烏地阿拉伯和高盛一致認為，投資人對原油市場的看法已過度悲觀。

對全球經濟放緩的擔憂，促使基金經理紛紛撤離石油等大宗商品資產，促使油價在 8 月走低，但沙國和高盛仍堅持油價存在上行空間，並提出他們認為油價應該上漲的幾項原因。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 本周表示，原油期貨市場的波動劇烈且缺乏流動性，已無法反映供需基本面，為了平衡這一點，石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 下月可能會考慮削減產量目標。

bin Salman 言論一岀便刺激油價走高，布蘭特原油周二 (23 日) 漲近 3%，且隔日延續漲勢。

高盛此前發布報告也稱，當前大宗商品市場並不理性，因為在需求良好、庫存下滑和供應吃緊三大要素結合之下，油價應會上漲。

談到近期油價走低，高盛大宗商品研究主管 Jeff Currie 說：「幾乎所有衡量投資人參與度的指標都在下滑，因此我們可以更有信心的說，油價下跌是由投資人所主導的。」他認為隨著市場供應趨緊，油價有望在秋季反彈。

油價多頭也說，疫情加上環境壓力使新油田投資受限，這已經導致供應吃緊，油價應該會更高。

根據 FactSet 對華爾街進行的調查，22 位分析師預期，布蘭特原油將在 9 月達到每桶 115 美元。布蘭特原油本月初一度跌至每桶 92 美元，近期雖收復部分失地，8 月迄今仍跌近 4%。

部分市場人士無法認同沙國和高盛的說法。Pictet 資產管理多資產基金經理 Shaniel Ramjee 便表示，基於對全球經濟增長放緩的預期，該公司已減少對大宗商品的布局。

另外，貝萊德數據指出，大宗商品相關 ETF 上月資金流出規模高達 112 億美元，為史上最大，且本月又再流出 34 億美元。

芝商所數據也顯示，於紐交所交易的原油期貨未平倉合約數量在上周跌至 2014 年 12 月以來最低水平，是投資人對原油興趣正在減弱的另一個跡象。