中國市況不如預期 台達電估下半年自動化產業恐進入衰退

台達電 (2308-TW) 本周參加今年國際自動化工業大展，秀自動化設備實力；展望今年，自動化事業群總經理劉佳容表示，原先預期自動化下半年可望改善，但目前中國市況仍低於預期，整體產業景氣進入下行階段，明年市況恐不如今年。

劉佳容表示，過往自動化產業約每 3-4 年會出現一次景氣循環，今年下半年正處於下行階段，明年初可能仍於低檔，期望明年第二季、下半年產業有機會開始回溫。

劉佳容指出，目前整體中國市況仍低迷，工具機、木工等產業狀況不佳，鋼鐵、石化業務緩步下滑，僅汽車鋰電池、半導體、太陽能業狀況不錯，除中國以外，歐美、印度、韓國、東南亞市況表現相對較好。

不過，劉佳容指出，若中國祭出刺激政策，便可望帶動市場回溫，其他市場方面，雖然表現將不如今年，但美國、印度市場相對較為樂觀，而歐洲由於能源危機，展望較不明朗。

劉佳容表示，公司供應鏈型態較接近終端市場，市況下滑會較同業先行反應，但景氣好轉時可望提前回溫，帶動營運成長。

台達電第二季自動化營收占比約 15%，季增 12%、年增 7%，事業部門稅後純益 9.82 億元，年減 44%、季增 51%。目前台達電自動化業務中，中國占營收一半，其次為美國、歐洲，再來是亞洲等地區。