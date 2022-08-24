美國7月耐久財訂單數據憂喜參半 衰退憂慮仍在

美國商務部周三（24 日）公布數據顯示，7 月耐久財訂單月增率初值報 0%，低於預期的 0.8%，6 月前值自 1.9% 上修至 2.2%，主因是軍事合約大幅減少，先前耐久財訂單已連續 4 個月成長。不過，7 月不包括飛機與軍事在內的耐久財訂單月增率初值成長優於預期，表明儘管在利率上升與經濟疲軟的擔憂下，對設備需求仍然持續。

根據商務部公布數據，美國 7 月耐久財訂單月增率初值報 0%，低於預期的 0.8%，前值自 1.9% 上修至 2.2%；扣除國防的耐久財訂單月增 1.2%，前值自 0.5% 上修至 0.7%；扣除飛機非國防資本耐久財初值報 0.4%，預期 0.3%，前值自 0.7% 上修至 0.9%；扣除運輸的耐久財訂單（核心耐久財訂單）月增率報 0.3%，優於預期的 0.2%，前值自 0.4% 下修至 0.3%。

按分類來看，經季節因素調整後，7 月金屬製品、機械、電腦及相關產品、耐久財產品的訂單月增率小幅成長。

交通設備的訂單月減 0.7%，其中國防飛機與零件訂單月減 49.8%，商用飛機訂單月增 14.5%，汽車與零組件訂單月增 0.2%。此外初及金屬、電氣設備電器以及零件訂單均小幅下滑。

數據透露，企業仍在投資較長期的技術與設備，部分原因可能是勞動力持續短缺。然而在未來幾個月內，由於借貸成本上升以及美國經濟前景的不確定性加劇，耐久財訂單可能會減弱。