川普身陷多項調查、社群平台傳財務危機 DWAC股東擬推遲合併計畫

美國前總統川普日前遭聯邦調查局（FBI）突襲佛州寓所並沒收文件，再加上川普自創社群媒體平台「Truth social」爆出欠款，引外界懷疑陷入財務危機，即將與川普旗下「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group, TMGT）合併的特殊目的收購公司 Digital World Acquisition Corporation 股東考慮推遲合併計畫，消息影響 DWAC 周一（29 日）盤中股價跌逾 6%。

截稿前，Digital World Acquisition Corporation(DWAC-US) 盤中股價下跌 6.03%，每股暫報 25.86 美元。

根據 DWAC 周一提交的文件，推遲合併計畫一年的投票將於周二（31 日）展開。川普媒體公司 TMGT 上市截止日期為 9 月 8 日，DWAC 警告若無法順利成功延期，可能會被迫清算。對此，DWAC 發言人並未立即回應置評請求。DWAC 將於 9 月 6 日召開股東大會。

據悉，川普自創社群媒體平台「Truth social」爆出拖欠網路託管公司「Right Force」共 160 萬美元費用，引起外界懷疑是否陷入財務危機。

根據《福斯商業》報導，RightForge 是 Truth social 的最大供應商，，雙方近期因合約問題鬧翻，按合約 Truth social 每月需付給 RightForge 託管費，但 Truth social 自今年 3 月起卻已停止付款，至今已積欠多達 160 萬美金，RightForge 已揚言要採取法律行動要回這筆錢。

另一方面，美國聯邦調查局日前才以川普離任時從白宮非法帶走大量機密文件為由，搜查位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），此外川普身揹許多正在進行的調查，包括企圖推翻喬州 2020 年大選結果等。

DWAC 上周曾警告，川普的人氣不斷下降可能會影響這筆交易。雪上加霜的是，本月初時 TMGT

申請的商標「TRUTHSOCIAL」遭美國專利與商標局駁回，理由是申請商標與現有商標相似有混淆之嫌。

不僅如此，美國證券交易委員會（SEC）與司法部也一直調查 DWAC 與 TMGT 合併的計畫。由於 TMGT 公司員工之間可能存有違反證券監管規則的內部秘密對話，因此聯邦檢察官傳喚 TMGT 到案說明。