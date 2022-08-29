高通反壟斷官司塵埃落定 傳歐盟機構將不提起上訴

路透周一（29 日）援引知情人士報導，歐盟反壟斷機構將不會就法院取撤銷對美國晶片製造商高通 9.97 億歐元（合 9.91 億美元）罰款的裁決提起上訴，主因是難以說服法院對該公司裁罰的合理性。

位於盧森堡的歐洲第二大法院──普通法院（General Court）在 6 月的裁決中，嚴厲批評歐盟執委會對此案的處理，稱持續上的違規行為影響高通的辯護權。此外法官還認為，由於執委會並未考慮到所有相關事實，因此高通向蘋果 (AAPL-US) 支付的款項涉嫌反壟斷的分析是無效的。

該判決對歐盟執委會競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）打擊大型科技公司壟斷行為的計畫來說是一大挫敗，她已向 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 開出數十億歐元的罰單，並對亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果、臉書母公司 Meta(META-US) 展開調查。

截稿前，歐盟執委會並未對是否向歐盟法院（CJEU）提出上訴一事置評。

高通的這起官司要追溯回 2018 年，當時歐盟執委會認定，從 2011 年到 2016 年，高通向蘋果支付數十億美元，以換取其 iPhone 及 iPad 產品獨家使用高通的晶片，藉此排擠包括英特爾 (INTC-US) 在內的其他競爭對手。

維斯塔哲將於 9 月 14 日面臨新的考驗，屆時英國普通法院將對 Google 提出的升速做出裁決，該公司因使用 Android 行動操作系統排擠競爭對手而被處以天價的 43.4 億歐元反壟斷罰款。

截稿前，高通 (QCOM-US) 盤前股價下跌 1.13%，每股暫報 136.81 美元。