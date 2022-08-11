時隔逾一年 波音交付首架787夢幻客機

日前美國聯邦航空總署（FAA）批准恢復交付 787 夢幻客機（787 Dreamliner）後，波音周三（10 日）交付自 2021 年 5 月以來首架 787 夢幻客機給美國航空。先前該款客機由於生產方面的瑕疵遭到 FAA 調查並暫停交機已久，此次恢復交機對波音來說是個里程碑，消息激勵波音盤中股價漲逾 3%。

波音表示，在進行徹底的工程分析、驗證與重新修正後，已確保所有 787 夢幻客機都符合公司標準與監管機溝要求。

美國航空（American Airlines）同日上午簽署相關文件接收 787 夢幻客機，這是美國航空自 2021 年 4 月以來首次接受波音交機，此外美國航空手中還有 42 架夢幻客機的訂單。美國航空執行長 Robert Isom 在 Instagram 上重申，公司預估在今年接收 9 架 787 夢幻客機。消息提振美國航空盤中股價漲近 5%。

截稿前波音 (BA-US) 盤中股價上漲 3.49%，每股暫報 170.60 美元；美國航空 (AAL-US) 漲 4.75%，每股暫報 15.31 美元。

目前波音大約有 120 架 787 夢幻客機等待交付。FAA 表示，在簽發適航證書並批准交付前將對每架飛機進行檢查。在一般情況下，FAA 通常會把飛機的批准授權委派給製造商，但在某些情況下如過去發生兩起嚴重事故的 737 MAX，當局就保留對每架新飛機的審查責任。

波音商用飛機部門執行長 Stan Deal 表示，公司將投入大量時間以確保每一架飛機都能達到最高品質標準。