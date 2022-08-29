鉅亨美股雷達：本週市場關注非農報告 高通贏得反壟斷上訴案

美股重要看點：

本週市場關注 8 月非農就業報告，以及美中製造業景氣。投資人持續消化聯準會 (Fed) 主席鮑爾的鷹派評論。美國 10 年期公債殖利率來到 3.119%。美股期貨週一 (29 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.87%，標普 500 期貨跌 1.01%，那斯達克 100 期貨跌 1.26%。

Fed 主席鮑爾上週五在傑克森霍爾年會演說上暗示，央行可能會繼續升息，並在一段時間內保持高利率遏止通膨，駁斥有關 Fed 將很快逆轉政策的任何說法。

同時他也表示，Fed 將「強力使用我們的工具」來打擊仍接近 40 多年來最高水平的通膨。他承認，利率上升會給家庭和企業帶來「一些痛苦」。

美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 週日 (28 日) 表示，Fed 很可能再度升息，以遏制高通膨，她非常擔憂美國經濟將因此陷入衰退。

華倫指出，鮑爾所提及的「一些痛苦」，表示人們將會面臨失業、小型企業倒閉，因為利率上升會使資金成本也隨著上升。華倫認為，調升利率不會有太大作用，她指出，鮑爾可以使用的工具中，沒任何工具可直接處理這些問題，鮑爾也承認這一點。

BubbaTrading.com 首席市場策略師 Todd Horwitz 表示，Fed 的貨幣政策沒有轉向和降息空間，這也是他們在衰退期間持續升息的原因。另外，他認為股市仍處在熊市，可能再跌 50%。標準普爾 500 指數今年來已下跌約 15%。

不過，他也表示，目前的市場對投資者來說有投資的機會，並且他會更傾向買入大宗商品。

經濟數據方面，達拉斯 Fed 8 月製造業數據定美東時間上午 10:30 發布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月達拉斯 Fed 製造業指數，前值 22.6

重要個股動態：

路透周一（29 日）援引知情人士報導，歐盟反壟斷機構將不會就法院取撤銷對美國晶片製造商高通 9.97 億歐元（合 9.91 億美元）罰款的裁決提起上訴，主因是難以說服法院對該公司裁罰的合理性。

位於盧森堡的歐洲第二大法院──普通法院（General Court）在 6 月的裁決中，嚴厲批評歐盟執委會對此案的處理，稱持續上的違規行為影響高通的辯護權。此外法官還認為，由於執委會並未考慮到所有相關事實，因此高通向蘋果 (AAPL-US) 支付的款項涉嫌反壟斷的分析是無效的。