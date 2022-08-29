鮑爾放鷹 加密貨幣市值再失守1兆美元大關

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在全球央行年會上發表鷹派言論，不僅全球股市重挫，加密貨幣同樣遭受波及，周末呈現雪崩式下跌，比特幣再度回落至 2 萬美元之下，拖累整體加密貨幣市值再度失守 1 兆美元大關，也讓原本需求就呈現疲軟的挖礦顯卡市況，再度蒙塵。

根據 CoinGecko 最新報價顯示，比特幣價格周末失守 2 萬美元後，雖然出現小幅反彈，但持續在 2 萬美元之下震盪，為近一個半月低點，市值第二大的以太幣報價也下探至約 1430 美元，對比上周重挫逾 1 成，不過泰達幣、USD Coin 等穩定幣波動幅度則較小。

去年以來加密貨幣市場持續走弱，讓顯卡量價齊跌，廠商過去享受的超額紅利逐步消失，現在更需要讓利去化庫存，繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 就示警下半年市況仍低迷，將會與通路夥伴一同調整價格以應對市況。

台主板業者包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW) 及承啟 (2425-TW) 等，對下半年營運展望也都相對保守看待，且現階段多以庫存調整至健康水準為主要目標。

另一方面，以太坊 2.0 即將上線，挖礦市場將迎來重大變革，未來挖礦將從原本採用的 PoW(工作量證明) 轉變成採用 PoS(權益證明)，對礦卡依賴需求度將大幅降低，而根據以太坊基金會最新文章顯示，以太坊合併前的 Bellatrix 升級將在 9 月 6 日啟動，並在 9 月 10 日至 20 日進行以太坊主網合併。