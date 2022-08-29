〈走進中國〉河南PK越南 鞋服製造大遷移

老陳已經三年沒回福建老家過年了。

他是一家中國台資鞋廠的管理人員，這家工廠位於越南中部的嘉萊省。老陳在越南已經待了八年。之前他是福建晉江一家鞋廠的工人。

晉江一直是中國製鞋重鎮，老陳不是沒想過回家鄉，只是留在越南的理由也很現實：「工資比大陸和台灣都高一些，社保齊全」。

用沃特體育董事長蔡金輝的話來說，老陳屬於「被越南挖過去的人才」。老陳去越南時，中國沿海地區鞋服製造業向越南轉移已成為趨勢。蔡金輝說，2010 年前後，莆田已有多家工廠嘗試在越南開分廠，「一批具有一線管理經驗的人，去了越南淘金」。

近兩年，有關越南是否會取代中國的討論愈演愈烈，鞋服製造等勞動密集產業首當其衝。在 6 月中國紡織品進出口商會調查問卷中，85% 受訪外貿中小企業認為，訂單向東南亞轉移較為明顯。

葡萄牙鞋業協會（APICCAPS）發布的《2021 年世界鞋履年度報告》顯示，2020 年，越南占全球鞋業出口的比率為 10.2%，位居全球第二，2011 年只有 2%；中國的比重為 61.1%，仍高居首位，但十年間下降 12 個百分點。

老牌巨頭 Nike 和愛迪達（Adidas）的轉移更直觀——這兩家公司都從 21 世紀初開始逐漸降低在中國的生產比率，並在越南等東南亞國家不斷擴大佈局。

北大光華管理學院應用經濟學系副教授唐遙說：「產業轉移本身是從工業革命以來很正常的一個狀態，勞動密集型產業本身利潤不高，會天然地向成本更低的地區轉移。」

不過，產業轉移目的地並非只有越南等東南亞國家，不少沿海企業也遷往中國中西部地區，如今河南、四川等地已成為鞋服製造大省。

對很多鞋服工廠而言，出海並非從此前途一片光明，不論是一次性轉移，抑或從頭建廠，業者都要支出高額資金，並面臨不確定性。蔡金輝說，當年從莆田去越南建廠的企業，大多水土不服，能留下的通常有台資背景。

縱觀近年來鞋服製造業發展史，「出海」和「內遷」這兩條路徑，在時代發展軌跡上相互交織，而路徑當中相似的兩個重要節點——越南與河南——正走出差異化道路。

越南勞動力成本低 中國工人素質高

越南最天然的優勢是地理和交通優勢。從地圖上看，這個國家北鄰中國，東西南三面環海，緊靠全球主要航線。由於邊界接壤，中越兩國建立多個貿易區，鐵路和公路互通，貿易往來便捷。

與其他東南亞國家相比，越南在國際機場、鐵路、港口連接方面更加完善，促進生產運輸與流動效率。

近年來河南省積極發展交通物流建設，內陸交通相對便捷，但對外仍需依靠海運和空運。空運成本高，陸路轉水路又增加時間成本，便利性不及沿海地區。

越南第二大優勢是成本更低。為了吸引外商，越南政府降低土地成本，調低企業稅收，對環境等問題的監管也沒中國嚴格。

不過，對鞋服生產等勞動密集型產業來說，勞動力成本才是最關鍵的考量，而越南總體工資水準比中國沿海地區低，也比河南等內陸省份低。

老陳所在的工廠位於越南西部高原地區，靠近棉花產地，並不算富庶，勞工工資相對較低。

老陳說：「（工人工資）和國內一樣，按件計價，普通工人一月 550 萬到 600 萬越南盾（人民幣 1,580 元 - 1,800 元）。」通常鞋類工人工資會比服裝類高一些，大品牌再高一些，但折合成人民幣，超過 2,000 元者，就已經非常高了。

相較下，河南的工資水準比福建低一些。一位睢縣鴻星爾克工廠招聘經理說，針車車工平均工資介於 3,000-4,000 元，針車組長則超過 5,000 元。

雖然中國勞工的工資成本更高，但素質較高，且與管理層的交流沒有障礙。

一位曾在越南設廠的負責人說，雖然中越文化類似，但管理層與當地團隊的磨合仍困難重重。「思維還是本地化，許多習慣和工作方式都有差異，需要付出海量的培訓時間」。

老陳也當過流水線工人。他說：「光看動作，就知道越南工人比中國工人速度慢很多。前期培訓，國內最多兩三天就得上手，時間緊了就培訓半天。我們（越南工廠）最少要十天。」

最難的還是溝通。老陳很少與越南工人交流，工廠小圈子涇渭分明。他認為，越南勞工對企業缺乏「忠心」，說走就走。因此，他們選拔組長，往往不是看技術，「待的時間夠長就行」。

越南勞工對工作的理解也不一樣。「一到 4 點半下班時間，轟隆隆摩托聲震得人腦殼疼」。老陳認為，越南工人確實挺「自由」的，「加班屬於另外的工作，需要另付薪水」。

越南關稅優勢突出 中國製造能力強

唐遙說：「它的關稅環境比中國穩定，尤其是和歐盟等國家地區簽訂了高水準自貿協定。」

歐盟是越南第二大出口市場，僅次於美國。2020 年，越南成為全球第一個與歐盟簽訂自由貿易協定（FTA）的開發中國家。該協議生效後，少部分服裝產品關稅降至零，大部分服裝產品將在 3-7 年內逐步歸零。

歐盟也是中國鞋服紡織重要市場之一，上述協定生效後，中國產品將面臨越南產品正面競爭。

與此同時，美中貿易戰衝擊鞋服紡織品。美國商務部紡品處（OTEXA）的數據顯示，中國占美國紡織服裝進口比重逐年降低，從 2018 年的 36.59% 降至 2022 年的 23.47%（統計至今年 5 月）。

部分類別中，中國已不再是美國最大進口國，例如，棉質服裝進口比重已被越南和孟加拉國超越，棉質紡織品則被印度超車。

很多研究都把越南視為中美貿易戰受惠國。官方數據顯示，越南 2019-2020 年國內生產毛額（GDP）成長率分別為 6.8% 和 3.5%，進出口總額分別增長 7.6% 和 5.4%，均為東南亞最高。

然而，越南的罩門在於製造能力偏弱，中國更為先進。

Dezan Shira & Associates 諮詢經理 Maxfield Brown 說：「因缺乏與中國同等水準的製造硬體和採購材料品質，目前越南的基建和供應鏈，僅能代表幾年前的中國。」

一位愛迪達斯前大中華區主管也說，中越生產界線分明。中國代工廠主要生產面向中國的產品，以及部分高階跑鞋。越南則以生產「大貨」為主——也就是一般性運動鞋。這種鞋無論是生產，抑或組裝，都沒太大難度。