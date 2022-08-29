鮑爾放鷹 亞洲資產遭到拖累 資金轉為流出

在聯準會在傑克森霍爾研討會上表現出鷹派傾向後，亞洲資產周一 (29 日) 普遍下挫，投資者正在尋找避風港。

除了亞洲貨幣及股市表現疲軟外，分析師還警告資金流出亞洲的長期風險，並表示，風險資產自 6 月以來的反彈將因此進一步削弱。

資金外流

新加坡 Straits Investment Holdings 基金經理 Manish Bhargava 表示，由於鮑爾 (Jerome Powell) 的談話令部份投資者失望，當前的夏季反彈將會失敗，資金也出現逆轉跡象。

法國巴黎財富管理公司駐香港首席投資顧問 Grace Tam 指出，人們預計聯準會政策遲早轉向，帶來資金流入，但目前轉向可能更晚發生，美元仍將保持強勢，因此將見到新興市場的資金外流。

日元貶向 140

西太平洋銀行資深外匯策略師 Sean Callow 表示，在聯準會堅持既定政策之下，美元兌日元的反應最明顯，在 9 月 FOMC 會議之前，日元可能來到 140。日元疲軟對日本股市的當地投資者有利，但外國人需要對沖匯率風險，而對沖成本並不便宜。

亞股見賣出信號

新加坡 Global CIO Office 執行長 Gary Dugan 認為，鑑於美國股市的調整幅度，亞洲的早盤交易可能非常難看。量化模型正在向股市發出近期賣出信號，有可能完全毀掉 6 月中旬以來的漲勢。