〈房產〉學制、機能雙贏 新北滿額雙語學區房價漲逾1成

雖然全台人口結構走向少子化，不過具特色、生活條件佳的學區依然搶破頭，新北市近年力推國小雙語教學，今年有 7 間雙語國小滿額，且房仲業者統計實價資料發現，3 年來這 7 個滿額雙語國小學區，房價都至少有 1 成漲幅，其中三峽區的龍埔國小學區增值 28%，房價從 2 字頭走向 3 字頭。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，新北市熱門雙語學區生活機能佳，房價較台北市親民，吸引家庭購屋落戶，房價自然受自住買盤加持。

綜觀新北市滿額的雙語國小，三峽區及林口區各 2 間入榜，三峽的 2 間國小房價漲幅甚至超過 2 成，三峽龍埔國小學區今年均價 35.9 萬元，3 年漲幅 28%，三峽北大國小學區均價 34.2 萬元，漲幅 22.7%。

大家房屋北大學成加盟店店東黃品心指出，北大特區街廓整齊，具高速公路優勢，聯外交通便利，近幾年機能日漸成熟，頗獲小家庭、新婚及退休族群青睞，由於龍埔國小年年滿額，因此再設立北大國小，並自 2016 年正式招生，同樣成為熱門滿額小學，顯見北大特區學齡人口激增情況，房價與 10 年前相比幾乎翻倍成長，目前龍埔國小學區 15 年內大樓普遍站穩 4 字頭，並可期望三鶯線通車後再帶來一波行情。

郎美囡分析，三峽北大特區及林口新市鎮市容整齊、大樓物件多，重點在於房價幾乎是台北市的半價，購屋門檻也低於新北市蛋黃區，是首購、換屋、新婚族購屋的熱門區域，尤其小家庭多，對小學需求高，因此不少父母選擇兼具雙語學制及機能的學區，帶動房價上揚。

此外，中和光復國小漲勢也不容小覷，今年均價 4 字頭逼近 5 字頭，3 年漲幅高達 25.3%，其靠近板橋區，南側有捷運中原站，且鄰近兩座橋可通往台北市，交通便利性高，周邊大樓近一年成交均價幾乎都在 5 字頭。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，購買學區宅首要注意設籍時間及學區範圍，例如設籍要在入學前 2-3 年，各所國小規則不一，另一方面，學區範圍並非一成不變，建議事先詢問學校入學條件，避免花大錢買房，卻擠不進中意的學校。