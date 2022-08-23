〈房產〉全台7月商用不動產市場熱 成交437億元創今年新高

根據商仲業者統計，全台 7 月商用不動產總交易金額達到 437 億元，交易規模創今年單月新高；其中，桃園市 7 月商用不動產成交近 200 億元，占全台商用不動產總交易金額的 45%，為 7 月交易規模最高的城市。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，後疫情時代加速全球產業鏈重組，電商、物流、智能產業的投資力道加強，加上台商回流，持續有新建、擴建廠房的需求，讓工業地產需求持續強勁，同步還有政府政策桃園航空城計畫助攻，吸引企業前往獵地，是 7 月商用不動產市場熱度衝高的主要原因。

信義全球資產統計 2022 年 7 月商用不動交易情形，7 月商用不動產交易量達到 437 億元，較上月交易金額 159 億、成長 174%，也較去年同期交易金額 169 億、成長 1.58 倍。單筆交易金額逾 50 億的交易件數達 4 件，除桃園航空城土地交易外，內科也有整棟交易，為中國人壽以 83.5 億買下精英電腦總部大樓。

分析 2022 年 7 月商用不動產交易區域，交易熱區集中在桃園市，交易金額 199.69 億。信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍分析，交易熱絡主因為桃園航空城計畫，挾緊鄰桃園機場國門的交通優勢，加上產業園區大型開發計畫利多，吸引包括星宇航空、統一超、健策精密等知名企業前來獵地，其中星宇航空以 89.57 億元，取得桃園航空城優先產業專用區 43,524.31 坪土地，此筆也是 7 月單筆最高金額的交易。

觀察 7 月商用不動產交易買方結構，主要為科技運輸產業，佔七月總交易量三成，顯見於後疫情時代，企業因應外部環境重新調整事業布局，加大對電商物流、雲端智能等領域的投資力道，產業升級持續有興建或擴大廠房需求，進而推動國內商用不動產交易。

林建勛經理觀察下半年發展走勢，商用不動產在產業強勁的實質需求以及資金動能下，反彈升溫速度與力道應會較住宅市場更明顯。生技、科技、物流產業對商辦、工業地產需求將持續延伸至下半年，仍以自用置產需求為主，各縣市精華地段產品只要有釋出都有望持續推進市場動能。