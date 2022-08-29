〈台股盤前要聞〉鮑爾放鷹台股承壓、元晶大尺寸需求旺 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯準會發表鷹派談話，造成美股周五暴跌，本周台股震盪恐加劇；太陽能模組大廠元晶受惠下游客戶需求強勁，加上大尺寸產品競爭者較少，年底前產能幾乎預訂一空，下半年單季營收將戰新高。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

聯準會鷹派立場跌破眼鏡 台股動盪加劇靠量縮來止穩

台股指數上周漲多拉回，周跌 130 點，周線終結連 7 紅，外資已連賣 4 周，反觀櫃買指數連 3 漲，顯示內資和主力積極以中小股進行短線操作，法人提醒，由於櫃買指數短線已有過熱跡象，加上聯準會發表鷹派談話造成美股周五暴跌，不排除本周無論是大型股或中小股都將再次受到壓抑，靜待美股跌勢緩和訊號。閱讀全文...

元晶大尺寸產能預訂一空 下半年單季營收戰新高

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 受惠下游客戶需求強勁，加上大尺寸模組目前在國內競爭者較少，年底前的產能幾乎被預訂一空，尤其大尺寸產品銷售單價高，法人看好，元晶下半年單季營收將挑戰新高。閱讀全文...

大國角力加速產業自動化布局 協作機器人前景不看淡

台北國際自動化工業大展順利落幕，參展廠商大秀各式機器人、協作型機器人應用，觀察近年在大國角力下，產業面對客戶要求下被迫走向區域在地化生產，但不光人力成本上揚，近兩年疫情封控也衝擊生產製造，讓更多製造業規劃擴大採用機器人取代人力，可望進一步加速機器人需求成長。閱讀全文...

挾兩大優勢 台廠搶食碳封存、碳捕捉再利用商機

淨零碳排已為全球共識，碳捕捉、利用與封存 (CCUS) 也是其中重要環節，台廠挾各自技術與資源優勢，朝碳封存、碳捕捉再利用分頭並進，如中油與森崴能源 (6806-TW) 就以電廠資源，積極佈局碳封存技術，石化廠東聯 (1710-TW)、台塑 (1301-TW) 則挾化工廠優勢，切入碳捕捉再利用領域，達到循環經濟效益。閱讀全文...

中國風電客戶趕工出貨 永冠 - KY Q3 營運可望損平

在疫情影響趨緩下，鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 中國風電客戶下半年開始趕工出貨，要達成原訂的全年拉貨量，帶動下半年風電業務動能強彈，第三季營運可望單季損平。閱讀全文...

疫情恐再升溫 快篩廠盼加速終端庫存去化

中央流行疫情指揮中心預估，BA.5 株將為台灣社區帶來下一波疫情高峰，未來單日確診數有機會突破 3 萬例，國內快篩試劑業者坦言，由於目前縣市政府、超商通路庫存水位高，單月庫存量就超過去年疫情高峰的總量，若後續疫情急速升溫，有望加快終端庫存去化。閱讀全文...

PCB 廠南向布局 想揪團等團主出現

近期由台光電 (2383-TW)、台郡 (6269-TW) 等 PCB 大廠紛紛提出在兩岸之外將赴東南亞投資的新規劃，業界解讀，台 PCB 廠「南向團」將開始「揪團」，但是各廠也都期待，如楠梓電 (2316-TW) 創辦人吳禮淦這樣有力規劃開發整體 PCB 園區的「團主」出現。閱讀全文...