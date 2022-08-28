中國風電客戶趕工出貨 永冠-KY Q3營運可望損平

在疫情影響趨緩下，鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 中國風電客戶下半年開始趕工出貨，要達成原訂的全年拉貨量，帶動下半年風電業務動能強彈，第三季營運可望單季損平。

永冠今年出貨目標為 19.5-20 萬噸，上半年中國風電客戶受疫情影響，干擾生產排程，也導致拉貨不如預期，在部分客戶需求放緩下，原先預期第三季可能再評估是否下調今年目標。

不過，永冠 - KY 表示，隨著中國封控影響淡化，加上風電產業為中國基礎建設中重要的一環，下半年風電客戶為補足上半年需求，加快趕工腳步，風電業務營運動能顯著彈升，訂單已看到年底，因此全年仍維持原訂的出貨目標。

另一方面，美國總統拜登 7 月發布行政命令，推動離岸風電發展並提供援助，隨著美國擴大建設離岸風場，永冠手握全球第一大風機大廠丹麥 Vestas、第三大廠西門子歌美颯訂單，也正與第五大廠美國奇異 (GE) 洽談訂單中，可望成最大受惠者之一。永冠也看好，美國接單動能將加溫。

永冠 6 月出貨回歸 1.6 萬噸以上水準，加上開發產業機械等毛利率較高的客戶，及漲價效益陸續發酵，第二季毛利率優於第一季，單季虧損也持續收斂至 0.9 億元，每股虧損 0.81 元，優於第一季的 1.75 元，上半年每股虧 2.56 元。