聯準會暗示繼續升息 9月台股面臨四大挑戰

美國聯準會主席鮑爾的偏鷹派演說，拖累美股四大指數同步暴跌，投信表示，須留意聯準會未來繼續升息對經濟面的影響，加上企業庫存調整、稼動率下滑與獲利展望下修等利空，恐將讓台股持續震盪整理。

鮑爾演說中暗示，為對抗通膨聯準會將繼續升息，美股道瓊工業指數應聲暴跌逾千點，費半、那斯達克與 S&P500 也全盤皆墨，讓周一開盤的台股也陷入山與欲來的危機。

儘管有國安基金隨時待命，但在美股崩跌、外資持續提款壓力下，台股 29 日恐難逃下挫風險，安聯投信台股團隊表示，受到美國聯準會官員鷹派談話，全球市場拉回整理，台股也將出現震盪走勢。

安聯投信台股團隊表示，台股整個 8 月主要呈現聯準會資訊空窗期的反彈格局；即使有財報利空、市場也僅是短暫反映，但在聯準會暗示繼續升息，加上時序即將邁入 9 月，台股將迎來兩大面向的檢驗。

安聯投信台股團隊表示，不論 9 月是升息 3 碼或 2 碼，台股在這波反彈下，評價面也隨之回升，然而企業獲利將隨開始下修的獲利預期，讓股價重新定錨，且明年企業獲利方向為成長或衰退，現階段仍不明朗，但中長期市場仍需關注這個方向。

此外，新增訂單和庫存等指標近期的變化、全球央行年會及聯準會釋出的訊息，以及升息後，相關政策陸續發酵後對經濟面的實質影響，也有待觀察。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，目前落後指標表現都要比市場預期來的好；再就營收表現上，企業 7、8 月營收表現正向，部分仍是受惠於 5、6 月的遞延因素所致，目前市場預估 9、10 月營收數據應該是會往下調。

展望後市，安聯投信表示，隨著消費下滑、庫存增加、客戶砍單、廠商稼動率下滑、殺價競爭開始變成進行式，估計會在未來半年影響著大盤的主節奏，讓投資操作偏向有題材的個股選擇，而策略上持續尋找股價落後、評價相對便宜、價值浮現、長期趨勢受惠標的。