元晶大尺寸產能預訂一空 下半年單季營收戰新高

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 受惠下游客戶需求強勁，加上大尺寸模組目前在國內競爭者較少，年底前的產能幾乎被預訂一空，尤其大尺寸產品銷售單價高，法人看好，元晶下半年單季營收將挑戰新高。

因應客戶需求，元晶今年初起陸續進行產線升級與擴充，預計至年底時，不論是 M6 或 M10，月產能各達 25-30MW，全年模組產能估提升至 1.2-1.5 GW，其中一半以上都是大尺寸。

元晶作為大尺寸量產的第一梯隊，接單也熱絡；元晶指出，M6 模組已經是國內新案場主流尺寸，目前已開始出貨給客戶，就手上訂單來看，12 月前產能已全數被預訂一空，今年只剩最後 1 個月的產能，M10 模組也同樣排到第四季。

隨著模組尺寸擴大，元晶產品銷售單價也跟著提升，加上現階段多晶矽料價格維持高檔、持續上漲，公司也小幅調漲售價，有助營收規模再擴大。

此外，政府力推的漁電共生發展逐步成熟，案場對太陽能需求增加，元晶也接獲不少漁電共生訂單，出貨動能可望自今年起，一路延續至明年，看好明年將迎來收割期。

另外，元晶今年上半年為實現與客戶承諾，去年簽約的大型案場訂單，因無法轉嫁原物料成本侵蝕獲利，但隨著該案出貨完畢，加上現階段訂單全為浮動報價機制，以及高毛利新品出貨比重提升，法人看好，元晶下半年毛利率有機會回升至雙位數，獲利明顯好轉。