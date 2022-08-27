只是謠傳！消息人士：亞馬遜不會買藝電

美國知名遊戲大廠藝電 (EA-US) 股東可能要失望了，消息人士周五 (26 日) 透露，亞馬遜 (AMZN-US) 預料不會對藝電提出收購要約。

藝電周五大漲 4.56 美元或 3.57%，收每股 132.17 美元，因此前《今日美國》報導稱，亞馬遜周五將對藝電提出收購要約。藝電旗下多款熱門遊戲包括《FIFA》、《Madden 》和《Apex 英雄》等。

然而，CNBC 的財經記者 David Faber 對亞馬遜收購 EA 的可能性提出質疑，他引用消息來源表示：「沒有任何事情發生。」

亞馬遜發言人表示，公司不對傳聞或臆測發表評論。 藝電發言人拒絕置評。

倘若亞馬遜真的競購藝電，將有助於強化該零售巨擘的電玩業務。亞馬遜目前已擁有串流服務 Twitch，深受遊戲玩家熱愛，亦推出自家雲端遊戲服務 Luna，且其 Prime 會員服務中也提供遊戲福利。

亞馬遜近期收購動作頻頻。本月稍早，亞馬遜計劃以 17 億美元收購 Roomba 機器人吸塵器製作商 iRobot。 兩周前，該公司宣布將以 39 億美元收購初級醫療保健網路服務，強化其遠距醫療業務。然而，亞馬遜本周意外宣布年底結束 Amazon Care 醫療保健服務，似乎是其醫療保健業務推展過程的重大撤退。

今年遊戲產業也經歷一些整合，微軟 (MSFT-US) 今年 1 月表示將以 687 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US)。5 月，Take-Two (TTWO-US) 表示將以 110 億美元收購 Zynga。