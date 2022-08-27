〈貴金屬盤後〉鮑爾強調將保持高利率一段時間 黃金下挫 貴金屬周線全面收黑

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (26 日) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會演說中強調，高利率將持續一段時間，暗示 9 月再次升息 3 碼 (75 個基點) 應屬合理，黃金期貨應聲下挫，黃金、白銀、白金、鈀金本周悉數收黑。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下滑 21.60 美元或 1.2%，報每盎司 1749.80 美元，本周共下跌 0.7%。

鮑爾談話明示繼續升息直到通膨受控制的必要性，並警告家庭和企業將在過程中承受痛苦。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，鮑爾談話後，每個人解讀美國的貨幣政策將「更長時間緊縮」，導致所有資產遭遇賣壓，道瓊指數大跌 1000 點。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 說，鮑爾的激進緊縮立場將導致黃金下跌，在升息環境中，黃金將無法與殖利率攀升的美國公債競爭無風險資產地位，美元也會升值。

美債殖利率上揚，不利於黃金這類不孳息的資產，而美元上揚，也無助於以美元計價的黃金對海外投資人的吸引力。ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.3%，10 年期美債殖利率上升 1 個基點，至 3.0418%。

Wright 預測，金價將持續拉回，並輕鬆跌破 1700 美元，近期內沒有任何理由買金。他說：「限制性貨幣政策對黃金並不友善。1700 美元不是樓地板，9 月初可能進一步跌到 1600 至 1650 美元區間。」

BullionVault 主任 Adrian Ash 對黃金長期的看法比較樂觀一些，他說：「經濟衰退代表債市利率下滑。加上時序日益接近印度排燈節、中國農曆新年，亞洲市場可能逢低買進，代表即使黃金面臨 Fed 升息威脅，也很快能找到支撐。」

美國周五公布 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，月減 0.1%，主因是汽油價格重挫。

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