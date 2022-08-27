〈紐約匯市〉鮑爾擺鷹姿 DXY盤中急拉周線收紅 日元探逾一個月新低

眾所矚目的傑克森霍爾全球央行年會日前登場，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (26 日) 於演說強調打擊通膨的堅定立場，帶動美元指數急速拉升，周線收紅。澳幣、英鎊齊挫，日元探逾一個月新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.34%，報 108.84，周線漲 0.6%。

在數據顯示美國 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數幾乎沒有上升，通膨壓力似乎獲得緩解後，DXY 盤中一度下跌，鮑爾在央行年會上的鷹派演說刺激 DXY 走強，逆轉稍早頹勢。

鮑爾表示，直到通膨獲得控制之前，美國經濟會需要維持一段時間的緊縮政策，因為沒有快速的方法可以處理高漲的物價，這意味著未來將面臨經濟增長放緩、就業疲軟，為家庭和企業帶來一些痛苦。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 說：「至少就目前來看，轉向鴿派的希望破滅了。鮑爾需要看到一個月以上的通膨數據出現改善跡象，他還明確表示未來會繼續收緊政策。」

然而，鮑爾並未表明在結束政策緊縮前，利率可能升到何處，僅表示會盡可能讓利率升到最高，讓通膨率回落到央行設立的 2% 目標水準。

Convera 市場分析師 Joe Manimbo 稱：「整體來說，鮑爾確實是鷹派，但並未超出市場預期。下個月究竟是升息 2 碼還是 3 碼，目前還沒有定論。」他並指出，9 月政策會議前公布的 8 月就業和通膨數據，如今將成為 Fed 決定升息幅度的關鍵。

聯邦基金期貨交易員預估，Fed 在 9 月升息 3 碼的機率為 60%，較演說前的 45% 顯著上升，升息 2 碼的機率則為 40%。

鮑爾演說幫助提振美元，拖累英鎊盤中挫至本周最低，截稿前跌 0.82% 至 1.1740 美元，周線跌近 0.8%。

投資人還關注家庭能源成本飆漲的影響。英國天然氣與電力市場管制局 (Ofgem) 大幅調高國內能源價格，10 月起將調漲八成，平均每年達 3549 英鎊，除非政府介入，否則將有上百萬個家庭陷入燃料短缺，企業也將面臨困境。

三菱日聯 (MUFG) 研究主管 Derek Halpenny 表示：「槓桿基金在最近幾周大幅增加英鎊的多頭部位，之所以這麼做的其中一個可能性是，他們相信新任政府將採取行動保護英國家庭，但這是一個冒險的押注，因為目前還不確定即將成為首相的特拉斯 (Liz Truss) 打算怎麼做。」

歐元兌美元盤中衝破平價水準，最高升至近 1.01 美元，隨後拉回，截稿前小跌 0.14% 至 0.9961 美元，本周下跌 0.7%。

即使經濟衰退風險逼近，部分歐洲央行 (ECB) 官員仍希望下月能大幅升息 3 碼，但反對人士認為，經濟衰退反而可能幫助抑制遠高於央行目標水平的通膨率，主張維持穩定升息。

澳幣兌美元下跌 1.26% 至 0.6890 美元，日元也挫近 1%，兌美元匯率跌至逾一個月新低，報 137.75 日元。

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