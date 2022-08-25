Fed波斯提克：若通膨數據持續升溫 9月可能升息3碼

根據華爾街日報（WSJ）周四（25 日）報導，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，美國央行今年仍有一段時間要提高利率，並警告現在說通膨已經觸頂仍為時過早，但可能已有一些通膨觸頂跡象。

波斯提克周三接受華爾街日報訪問時表示，他作為政策制定者，深知通膨是一大棘手問題，也是一項嚴峻的挑戰，將盡一切努力應對。至於談到聯準會（Fed）9 月的會議的升息方向時，他稱自己仍在升息兩碼（50 個基點）與三碼（75 個基點）的決定間搖擺。

但波斯提克指出，下次會議前，一些關鍵的就業與通膨報告即將出爐，如果就業數據依然強勁且通膨並未明顯放緩，Fed 可能就會做出升息 3 碼決定。波斯提克今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）中並無投票權。

向來偏鴿派的波斯提克立場也出現轉鷹跡象，上周聖路易聯邦準備銀行總裁、大鷹派布拉德（James Bullard）受訪時表示，傾向 9 月會議上升息 3 碼，並希望看到 Fed 在今年完成主要的升息行動，讓今年聯邦基金目標利率區間從目前的 2.25%-2.5% 上調至 3.5%-3.75%，對此，波斯提克也表達同樣看法，並認為中性貨幣政策可能會接近 3%。

與此同時波斯提克也警告，有關 Fed 可能會在短期內改變政策方向、很快降低利率的預期是錯誤的。他認為，考量到貨幣政策的不確定性可能對經濟產生負面影響，迅速降息可能對降低通膨產生反作用力。

他說：「一旦我們達到認為適當的利率水準，將盡可能保持這此一段時間，並分析與評估對政策對經濟的影響。」波斯提克預期經濟會出現一些疲軟，而在採取任何寬鬆政策之前，必須確保通膨回落到 2% 目標水準。

至於美國未來經濟展望，波斯提克持樂觀態度，他認為，升息不會破壞經濟擴張，預估今年經濟成長在 2% 左右，明年將放緩至 0.5%-1%。此外就業市場前景也相當看好，預料明年依舊保持穩健，不過 3.5% 的失業率可能會隨時間推移小幅上升。

最後波斯提克提到，他非常注意俄烏戰爭引起的地緣政治不確定性，以及中國的經濟問題，他說：「這些因素實際上可能會加速美國經濟放緩，同時也意味著我們必須在收緊貨幣政策方面做得更少。」