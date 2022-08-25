傑克森霍爾年會前夕 Fed官員陸續亮出鷹爪

根據外媒 周四（25 日）報導，堪薩斯聯準銀行總裁、今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員喬治（Esther George）日前受訪時表示，在有證據表明通膨下降之前，預料聯準會（Fed）將繼續升息，因為目前利率並不處在「限制性」水準，還有「上升空間」。在傑克森霍爾全球央行年會前夕，多名 Fed 官員陸續表達鷹派立場。

當喬治被問及 Fed 升息幅度時，她表示「還有更多空間」並反駁金融市場對 Fed 明年開始降息的押注，反而會持續升息，屆時政策利率可能會升至 4% 以上。

喬治的言論替 Fed 未來兩天的談話做了鋪墊，Fed 主席鮑爾將於明（26 日）於傑克森霍爾全球央行年度會議上發表談話，外界預估其可能重申繼續收緊貨幣政策對抗通膨的決心。

與此同時，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）日前受訪時也表達類似看法。波斯提克認為 Fed 在升息方面仍有一段路要走，並警告現在說通膨觸頂為時過早。

至於 Fed 在 9 月升息幅度方面，波斯提克表示尚未做出判斷，稱自己仍在升息兩碼（50 個基點）與三碼（75 個基點）的決定間搖擺。

另外波斯提克也提到，下次會議前還有非農就業數據與通膨報告要公布，若數據強勁且通膨仍居高不下，Fed 就有理由升息 3 碼。而且波斯提克也預估 Fed 將在今年完成升息，政策利率區間將從當前的 2.25%- 2.5% 升至 3.5%-3.75%，這點與聖路易聯準銀行總裁、最鷹派 Fed 官員布拉德（James Bullard）不謀而合。

先前上周四布拉德表示自己傾向 9 月升息 3 碼，同日舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）也表示 Fed 應該在年底前將利率「稍微」提高到 3% 以上冷卻通膨。明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里（Neel Kashkari）本周二也表露鷹派立場，認為 Fed 在明年年底前繼續提高政策利率，在目前的基礎上再升息兩個百分點。

目前大多數 Fed 官員的預期是，Fed 在 9 月的利率決議上將進行第三次升息 3 碼，利率到今年年底至少再上升一個百分點。

截稿前，根據芝商所 FedWatch Tool 數據，9 月會議升息 2 碼的機率為 39.5%，升息 3 碼的機率為 60.5%。