〈美股早盤〉市場靜待鮑爾演說 主要指數漲跌不一

聯準會（Fed）主席鮑爾稍晚將發表演說，市場屏息以待，試圖從鮑爾言論中找尋未來利率政策的線索，此外，稍早公布的美國 7 月個人消費支出 （PCE）物價指數年增低於預期，通膨出現放緩跡象，可能減少 Fed 大幅升息的空間，美股周五主要指數（26 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數上漲 0.02%，那斯達克綜合指數跌 0.42%，標普 500 指數跌 0.21%，費城半導體指數跌逾 1%。

美國商務部今公布數據顯示，美國 7 月 PCE 物價指數年增 6.3%，低於市場預期的 6.4%，前值為 6.8%；受 Fed 重視的通膨指標、剔除食品與能源價格的 7 月核心 PCE 物價指數年增 4.6%，低於市場預期的 4.7%，前值 4.8%。儘管 7 月消費者支出幾乎沒有成長，但通膨大幅放緩，可能減少 Fed 大幅升息的空間。

Fed 主席鮑爾稍晚將於傑克森霍爾全球央行年會上發表演說，市場聚焦鮑爾言論是鷹是鴿，並從中尋找 Fed 下一步升息線索，先前已有多名 Fed 官員陸續亮出鷹爪，重申對抗通膨的決心。截稿前根據芝商所 FedWatch Tool 數據，9 月升息兩碼（50 個基點）的機率為 61.5%、升息三碼（75 個基點）的機率為 38.5%。

中國市場方面，根據證監會官網今日公布消息，近日簽署的中美審計監管合作協議，標誌著雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題邁出關鍵一步，符合市場的期盼和預期。如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

消息激勵中概股開盤全面上漲，阿里巴巴 (BABA-US) 大漲 3.5%、京東 (JD-US) 漲 1.34%、百度 (BIDU-US) 漲 1.02%，電動車股方面也雨露均霑，蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 2.74%、小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 0.72%、理想汽車 (LI-US) 上漲 0.68%。

截至台北時間周五（26 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

藝電 (EA-US) 早盤上漲 4.96%，至每股 133.94 美元

據外媒報導，亞馬遜 (AMZN-US) 可能最快在周五宣布收購藝電（Electronic Arts），後者股價受消息激勵盤前大漲 12%。EA 是大型遊戲的發行商，例如《戰地風雲》、《極品飛車》、《Apex 傳奇》和無數體育遊戲如《Madden NFL》。

Affirm(AFRM-US) 早盤重挫 11.66%，至每股 27.59 美元

「先買後付」（BNPL）公司 Affirm Holdings 由於先前公布 2023 會計年度財測不及預期，盤前股價大跌 14%。根據財報顯示，Affirm2022 會計年度第四季營收報 3.641 億美元，優於分析師預估的 3.5466 億美元，每股獲利報 0.65 美元。

展望未來，該公司預估，2023 會計年度第一季營收為 3.55 億美元，遠不及市場預估的 3.864 億美元；2023 會計年度全年營收估落在 16.3 億至 17.3 億美元之間，同樣遠遠落後市場預估的 19.1 億美元。

GAP(GPS-US) 早盤上漲 2.6%，至每股 10.27 美元

品牌服飾商 GAP 上季營收減年 8% 至 38.6 億美元，non-GAAP 稀釋後每股獲利報 0.08 美元，分別優於市場預估的 38.2 億與每股虧損 0.05 美元。此外，Gap 預估第三季末庫存增幅將顯著放緩、2022 會計年度末庫存年增率力拚轉負。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月個人支出月率報 0.1%，預期 0.4%，前值 1.0%

美國 7 月個人收入月率報 0.2%，預期 0.6%，前值 0.7%

美國 7 月 PCE 物價指數年率報 6.3%，預期 6.4%，前值 6.8%

美國 7 月 PCE 物價指數月率報 - 0.1%，預期 0%，前值 1%

美國 7 月核心 PCE 物價指數年率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.8%

美國 7 月核心 PCE 物價指數月率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 7 月批發零庫存月率初報 0.8%，預期 1.3%，前值 1.8%

美國 8 月密大消費者信心指數終值報 58.0，預期 55.2，前值 55.1

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，Fed 轉向鴿派的說法迎合一些迫不及待股市復甦的長期多頭，對於 Fed 仍保持鷹派路線的說法置之不理。不過今天的重點是，鮑爾可能會維持先前強硬立場，倘若當中有任何一絲鴿派訊息，美債殖利率將應聲走跌，美股收高。