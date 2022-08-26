鉅亨美股雷達：市場關注鮑爾演說 戴爾盤前跌逾5%

美股重要看點：

市場關注鮑爾演說。美今日將公布 7 月 PCE 物價指數、8 月密大消費者信心指數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.069 %。美股期貨週五 (26 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.19%，標普 500 期貨跌 0.31%，那斯達克 100 期貨跌 0.42%。

ING 分析師表示，市場將關注鮑爾在美東時間上午 10 點的講話，以尋找有關通膨、美國成長前景、前期準備和 2023 年貨幣寬鬆潛力的線索。

Fed 觀察人士還表示，鮑爾可能表示，在 Fed 完成升息後，很可能會將利率維持在該水平。市場目前預計明年將開始降息。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場預計 Fed 在 9 月會議上升息 2 碼的可能性為 37.5%，升息 3 碼的可能性為 62.5%。

今日還將公布 PCE 數據，FactSet 調查的經濟學家預估，美國 7 月核心 PCE 將月增 0.3%、年增 4.7%，皆低於 6 月份的月增 0.6%、年增 4.8%。

不過，花旗經濟學家 Andrew Hollenhorst 警告稱，即使 PCE 指數低於預期，投資者也不應期望美聯準會 (Fed) 會做出重大的政策轉向。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月 PCE 物價指數年增率 (%)，前值 6.8

美國 7 月核心 PCE 物價指數年增率 (%)，前值 4.8

美國 8 月密大消費者信心指數終值，前值 55.1

美國 7 月個人支出月增率 (%)，前值 6.8

美國 7 月個人所得月增率 (%)，前值 0.6

重要個股動態：

戴爾科技 (DELL-US) 受到美元升值和中國防疫封控影響，第 2 季營收略遜市場預期，第 3 季財測也遜色，加上高層對下半年經商環境的悲觀看法，導致該股周四 (25 日) 盤後一度重挫逾 8%。

戴爾在 7 月 29 日為止的第 2 季淨利年減 38.5% 至 5.11 億美元，經調整後每股盈餘 1.68 美元，略高於分析師預估的 1.64 美元。營收成長 9% 至 264.3 億美元，略遜於分析師預估的 265 億美元。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

傳出美光也考慮斥資 1600 億美元在德州中部附近設立半導體工廠。

文件顯示，美光近期向德州州審計長辦公室申請財產稅減免，可能在德州奧斯汀 (Austin) 以南、靠進洛克哈特 (Lockhart) 的地方設廠，預料明年 1 月開始動工，並分八個階段進行。

不過，目前無法保證美光一定會推進這筆大規模投資項目。美光透過申請文件表示，德州的房地產稅太高，對開發商不利，減稅優惠將成為其在德州設廠的關鍵因子。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Space X 和 T-Mobile 周四 (25 日) 宣布合作消息，兩者將透過 Space X 的星鏈 (Starlink) 為全美各地的智慧手機提供衛星聯網服務，終極目標是讓缺乏無線網路的偏遠地區也能使用，擴大通訊服務覆蓋範圍。

T-Mobile 執行長 Mike Sievert 表示，T-Mobile 將把一部份的 PCS 中頻段頻譜，嵌入預定明年發射的第二代星鏈低軌衛星，此舉有助於讓 T-Mobile 用戶在偏遠地區傳訊息、發送 MMS 簡訊以及使用部分通訊軟體。