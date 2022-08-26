中概股下市潮初步解套！美中簽署協議 中方讓步 美方可自由調閱上市公司審計報告

美國審計監管機構周五 (26 日) 表示，已與中國監管機構簽署協議，向在中國和香港註冊的會計師事務所進行檢查和調查邁出第一步。

上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 表示，這是 PCAOB 與中國達成的最詳細、最具規範性的協議。

長期以來，美國監管機構一直要求獲得在美國上市的中國公司的審計文件，但北京方面一直不願讓海外監管機構檢查會計師事務所，理由是出於安全考慮。

PCAOB 發表聲明表示，該協議將允許其「自行決定選擇所檢查和調查的公司、審計業務和潛在違規行為，無需與中國當局協商，也無需徵求中國當局的意見。」

PCAOB 補充說，其檢查員將能夠「查看包含所有資料的完整審計工作文件，並讓 PCAOB 根據需要保留資料。」

它說：「PCAOB 可以直接訪問與 PCAOB 檢查或調查的審計相關的所有人員的面談和證詞。」

中國證監會表示，該協議是解決審計問題的重要一步。合作協議依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

中證監指出，合作協議的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業質量，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。