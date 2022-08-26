中芯擬在天津擴12吋廠 成熟製程供過於求疑慮加劇

中芯國際今 (26) 日宣布將投入 75 億美元，在天津市建 12 吋新廠，月產能 10 萬片，以 28 奈米至 0.18 微米製程生產；隨著中芯再擴產 28 奈米以上成熟製程，將對成熟製程產能供過於求情況增添不確定性，不利聯電 (2303-TW)(UMC-US)、力積電(6770-TW)、世界先進(5347-TW) 等台廠。

中芯國際 8 月初才傳出因本土軟體協力廠導入不順疑雲，導致擴產作業停擺，雖然協力廠緊急澄清並無此事，但中芯未發布說明與回應。由於中芯北京廠未來每月新加入超過 3 萬片產能，當時市場預期，若擴產不順，將有助舒緩晶圓代工成熟製程供過於求疑慮。

不過，中芯今日再宣布與天津市西青經濟開發集團、天津西青經濟技術開發區管理委員會，共同訂立並簽署「中芯國際天津 12 英寸晶圓代工生產線項目合作框架協議」，規劃建設月產能 10 萬片 12 吋晶圓產線，並擬透過其全資子公司，在西青開發區全資設立西青新公司，註冊資本額為 50 億美元。

中芯目前在北京、深圳、上海等三地啟動三大投資建廠計畫，業界人士指出，中芯若能完成三大計畫項目，月產能將由 58 萬片 8 吋約當晶圓，大增至超過 112 萬片 8 吋約當晶圓，超越聯電、格芯，成為第三大晶圓代工廠。

中芯上海臨港新廠今年初破土動工，北京與深圳兩項目也穩步推進，預計今年底前投入生產。今日又再宣布新建天津廠，隨著中芯擴產動作頻頻，市場預期，將使晶圓代工成熟製程產能供過於求情況再蒙塵。

