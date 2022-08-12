中芯趙海軍：晶片業雙重周期 給市場帶來恐慌、不確定性

中國晶圓代工龍頭中芯國際 (688981-CN) 周五（12 日）表示，上半年晶片業進入雙重周期階段，給市場帶來一些恐慌和不確定性，部分供應鏈環節甚至出現 「速凍急停」極端情況。

中芯國際共同執行長趙海軍周五說，第一重是全球經濟總量成長放緩周期，在新冠肺炎疫情衝擊、通膨惡化、國際局部衝突等因素干擾下，全球經濟面臨較大壓力，消費動力不足。

第二重是半導體市場本身進入下行周期，在過去幾季加速消費、製造環節產能不斷擴充後，整個產業進入供需平衡，部分環節進入去庫存階段。

趙海軍表示，智慧手機與電視機零件製造商的需求降溫，正迫使中芯國際調整生產計畫。中芯國際股價周五盤中大跌 3.1%。

趙海軍說，目前看來，這輪周期調整至少要持續到明年上半年，「什麼時候結束，要看接下來宏觀經濟走勢、消費端需求恢復節奏，以及行業去庫存的情況，但可以肯定的是，積體電路行業需求增長趨勢不變，雖短期有調整，但本土晶圓代工製造長期邏輯不變。」

趙海軍並說：「（晶圓代工）行業的供過於求並不明顯，很多（製程）節點和領域的產能並沒有增加，也是因為整個供應鏈成長得很慢。比如，設備供應商交貨不快，產能就建不起來，或者建起來發現，矽片等上游產業沒有增加太多。所以，整個行業單月出貨量沒有增加太多。」

展望本季，趙海軍說，中芯國際產能利用率保持在健康水準，平均銷售單價穩定，預計本季銷售收入較前季成長 0%-2%，毛利率介於 38%-40%。

彭博亞太科技業分析師 Charles Shum 認為，儘管美國出口許可要求更嚴格與中國封控措施，干擾生產和產能擴張，今年中芯國際的股東權益報酬率（ROE）仍有望衝上歷史新高。

Shum 說，隨著中國無廠半導體公司迅速增加，以及家電和汽車矽含量提高，未來兩年中芯國際晶片工廠將以高產能利用率運行。中芯國際轉向高利潤特殊晶片，可能也有助於抵銷折舊和員工成本。